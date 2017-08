Real Jaén El Real Jaén sigue sumando apoyos a su campaña La plantilla del Real Jaén posando con el carné de abonado de esta temporada. / REAL Álvaro Aguado contestó ayer en redes sociales a las críticas recibidas por celebrar el gol que marcó con el Córdoba B en Bailén JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 11 agosto 2017, 01:13

Los integrantes de la primera plantilla, diversos Chefs de Jaén y su provincia o entrenadores de reconocido prestigio como Juan Antonio Albacete Anquela se han ido incorporando durante estos últimos días al proyecto blanco. De esta forma, la campaña de abonados está a punto de superar la cifra mágica de los 3.000 abonados, según explicaban ayer desde el club jienense.

«Los miembros de nuestra plantilla y cuerpo técnico han pasado por las oficinas del Nuevo Estadio de La Victoria para adquirir su abono para la próxima temporada, en una muestra de apoyo a la entidad y de confianza en el nuevo proyecto emprendido, del que ellos son parte muy importante», explicaba la entidad en una nota.

Al finalizar el acto, mostraron sus carnets recién adquiridos en un lugar que no será para ellos el habitual durante la campaña, el palco presidencial, tratando de animar a los aficionados más rezagados para que se sumen a una temporada que esperan que sea ilusionante y exitosa para todos.

Además, en el Nuevo Estadio de La Victoria tuvo lugar ayer un acto de presentación de la 'Plataforma Gastronómica #TodosSumamos', una iniciativa que engloba a diversos Chefs y Restaurantes de Jaén.

Los componentes de este colectivo, algo más de medio centenar, adquirieron también su carné del club blanco en una primera toma de contacto para establecer futuras colaboraciones que beneficien a la entidad de la capital jienense. Desde el Real Jaén se ha hace mucho hincapié en la necesidad de involucrar al tejido productivo y asociativo de la provincia.

«Partiendo de la idea de Álex Milla, chef del restaurante 'Mercado Gourmet', más de cincuenta prestigiosos cocineros, chefs y otras personas del mundo gastronómico, relacionados con importantes restaurantes de toda la provincia de Jaén, se han aglutinado para constituir la 'Plataforma gastronómica #TodosSumamos'. Su objetivo es colaborar con el Real Jaén y sumarse a nuestro proyecto, como ya han demostrado adquiriendo todos ellos su abono. Pero además, en próximas fechas se va a firmar con este colectivo un convenio, por el cual a lo largo de la temporada se desarrollarán varias actividades en común».

Aguado

Por otro lado, el jugador jienense Álvaro Aguado quiso contestar ayer a las críticas recibidas en redes sociales por la celebración del gol que marcó el pasado miércoles en Bailén con el Córdoba B ante el que fuera su exequipo. «Sobre el tema de celebrar un gol marcado a tu exequipo sé que es políticamente incorrecto y suelen decir que es una falta de respeto, pero personalmente nunca lo he entendido así y no estoy de acuerdo. Ahora que me ha sucedido quiero explicar mi punto de vista. No solo en el fútbol, también en cualquier otro aspecto de la vida, cuando quiero algo y lo consigo, me alegro y evidentemente lo celebro.

Aguado añade que lo hace «aunque sea muy común, me parece algo hipócrita o falso no celebrar o pedir perdón por un gol, cuando es algo que me alegro de conseguir y que por supuesto no me arrepiento, por eso no pido perdón, porque beneficia al equipo al que me debo actualmente».

El jugador que la temporada pasada militó en el club blanco subraya que «eso no quita que una vez dejo de ser vial, le desee todo lo mejor y sea un aficionado más del Real Jaén».

Finaliza su explicación destacando que «en mi opinión, el respeto por un club y su afición se debe demostrar cuando perteneces a él, cuidándote como un profesional fuera del campo y dando el 100% en cada entrenamiento y partido».

Hoy viernes día 11, los hombres de David Rojas Valenciano se desplazarán a Porcuna para disputar un triangular frente al equipo local, que milita en la División de Honor Andaluza, y el Espeleño del municipio cordobés de Espiel, conjunto del Grupo X de la Tercera División. Y la última cita de esta pretemporada tendrá lugar el lunes día 14 en Santisteban del Puerto. Porque el sábado toca el debut liguero, 19:30 horas, en el feudo del Atarfe Industrial.