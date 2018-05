Real Jaén El Real Jaén seguirá ligado a Mercury los tres próximos cursos ligueros Alineación del conjunto blanco en el duelo disputado ante el Villacarrillo CF en el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El club trabaja también en la confección de la campaña de abonados, para lo que recogerá todas las propuestas de sus aficionados JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 30 mayo 2018, 02:43

El Real Jaén trabaja intensamente en la configuración de su próximo proyecto deportivo, pero no descuida el resto de parcelas de la entidad. De esta forma, según pudo confirmar IDEAL el club blanco continuará ligado a la empresa zaragozana de ropa deportiva Mercury, durante al menos las tres próximas campañas.

«En Mercury nos han tratado siempre muy bien. Quiero aclarar que con Adidas nunca tuvimos nada firmado. La familia Lainez, con Carlos y Gonzalo a la cabeza, nos ha estado apoyando en el play off de ascenso y nos han trasladado ánimos en todo momento. Teníamos una oferta de Hummel y otra de Adidas, pero les hemos dicho que no. Moralmente no podemos abandonar a una empresa que en todo momento nos ha ayudado», explicó el Consejero Delegado del Real Jaén Andrés Rodríguez para añadir: «Nos ayudaron la temporada pasada, confiando en nuestra gestión y adelantándonos el material. Y eso no se puede olvidar».

Rodríguez tiene claro que el Real Jaén no va «a abandonar a esta firma. Hay un acuerdo verbal para que Mercury sea la marca del Real Jaén durante los próximos años. Incluso cuando ascendamos seguiremos con ellos, como mínimo tres o cuatro años más».

El Real Jaén quiere que el aficionado siga siendo el eje vertebrador de este proyecto. Por eso, todas las iniciativas serán consensuadas con la Federación de Peñas y se pondrán en marcha canales de comunicación para recoger las posibles aportaciones de los seguidores jienenses. «Queremos darle protagonismo a la afición y que en la web y en las redes sociales participen aportando ideas para el diseño de la futura camiseta. Y también para la campaña de abonados. Nuestro propósito es que tengan el máximo protagonismo las peñas y la afición para configurar una campaña atractiva, ya que el interés es aumentar el número de abonados», resaltó.

Abonos algo más caros

Pero «subiendo un poco los precios», avisó Andrés Rodríguez «para contar con un equipo competitivo con el objetivo de afrontar el asalto ya sea a Segunda B o a Segunda A, en función de lo que pase estos días con el tema de la UD Almería».

Y el objetivo marcado es hacerse con la primera posición, que aumenta exponencialmente las opciones de ascenso.

Por otro lado, la plantilla realizó ayer su última sesión de trabajo y Andrés García Tébar se despidió de los jugadores blancos. En los próximos días se confirmará el aterrizaje de Germán Crespo y se empezará a hablar con los jugadores para trasladarles aquellos que interesa su continuidad de cara al proyecto de la próxima campaña.

Pero el club se sigue moviendo en este competitivo zoco de peloteros con clase. No ha dejado de hacerlo pese a estar inmerso en el play off de ascenso. Así, tal y como adelantó ayer IDEAL, una de las perlas de la provincia jienense, el ariete del Torredonjimeno Juan Carlos está atado par el curso 2018-2019. Cumplirá 23 años este mes de julio y ha firmado 24 dianas.

Pero no es el único jugador que interesa en la casa blanca. Otra joven perla tosiriana, Lara, que a sus 21 años ha jugado como medio centro 40 partidos, también está en la lista. El futbolista ha enamorado con su fútbol esta temporada a la afición rojiblanca. El Torredonjimeno le ha hecho una oferta para que siga creciendo de la mano de Manuel Chumilla, pero otro de los gallitos del Grupo IX, el Linares Deportivo, también ha puesto sus ojos en él. En los próximos días se conocerá el desenlace de este culebrón.

La lista de jugadores por la que batallan Linares y Real Jaén no termina ahí. Fran Lara, que esta temporada ha jugado en Lucena, también tiene encima de la mesa ofertas de ambos bloques.

Y por último no hay que olvidarse del mercado granadino. Crespo lo conoce en profundidad y cuenta con jugadores de confianza en el Huétor Tájar, conjunto con el que peleó hasta la última jornada del campeonato liguero por el play off de ascenso.