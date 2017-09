REAL JAÉN El Real Jaén rinde visita al Antequera de José Jesús Aybar Antonio David Vera fue presentado ayer como nuevo jugador blanco. :: josé a. gutiérrez Valenciano viaja con la única baja de Pico, que ya podrá estar para el domingo ante el Torremolinos, y Aybar no podrá contar con Moral JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:28

En horario 'Champions' (20:45 horas) miden sus fuerzas dos de los gallitos del Grupo IX de Tercera División. El Real Jaén rinde visita al Antequera CF del arjonillero José Jesús Aybar en el duelo de dos equipos llamados a pelear por los puestos de privilegio que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División B. El árbitro será el granadino Miguel Jesús Tauste Fernández.

Ambos equipos llegan a este duelo con siete puntos en el casillero y con la necesidad de dar un golpe de efecto para alejar dudas. El Antequera sólo ha sido capaz de sumar un punto en las dos últimas jornadas: derrota en su visita al feudo del CD El Palo y empate a dos en casa ante el Torremolinos. En la primera jornada superó al Maracena (1-3) para después golear al Melistar (7-1).

En las filas jienenses hay quien opina que equipos como el Antequera «pueden venirle mejor al Real Jaén al jugar algo más abiertos».

El Antequera mantiene el bloque de la pasada campaña que le sirvió para ser segundo. Los de Aybar cayeron en la segunda ronda de las eliminatorias de ascenso ante el CD Badajoz tras empatar en el Maulí (2-2) y caer derrotado por la mínima en el encuentro de vuelta disputado en el Nuevo Vivero (2-1).

Y se ha reforzado con jugadores como Cala (ex del Real Jaén), el arquero Luisma, procedente del Gerena CD y con experiencia en Segunda B -Toledo y Villanovense-; el lateral izquierdo Sergio Díaz -ex UD Melilla, Córdoba B, Oviedo, Mallorca B, Huesca, entre otros-; además de los centrocampistas Javi Del Moral, que se perderá el encuentro por sanción, Diego, Juan Aroca, Mosquera o Rafilla.

Comparte con el Atlético Malagueño el honor de ser con 13 tantos el bloque más realizador del grupo. Y en su plantilla milita otro viejo conocido de la parroquia jienense como es el central Dani Torres.

En las filas blancas, David Rojas Valenciano tendrá a todos sus hombres disponibles a excepción de Pico, que encara la recta final de su recuperación y, salvo recaída de última hora, estará disponible para recibir el próximo domingo al Torremolinos. Incluso Valenciano podría incluir en la convocatoria a la última incorporación, el extremo cordobés Vera, que fue presentado ayer de forma oficial, aunque ayer ya aseguró que «sería muy precipitado».

Vera, presentado

Antonio David Vera Pacheco (23-02-1997) aseguró en su presentación sentirse muy «contento y venir con mucha ilusión y ganas de sumar al equipo».

Lo que le ha traído a Jaén ha sido «el proyecto ambicioso que tiene el Real Jaén. La afición y el club no se merece estar en Tercera».

Sobre la polémica con el Ciudad de Lucena explicó que quería «dar las gracias al Lucena por el interés que tenía por mí, también había otros equipos. Estaba en Lucena pero fue una decisión personal y no quiero hacer muchas declaraciones de otros clubes. Si hay equipos interesados en el mercado de invierno que hablen con el Real Jaén. Es un club histórico y en pocos años estará donde se merece estar».

En cuanto a su estado de forma aseguró que había estado «entrenando con mi preparador físico. Si la ficha está tramitada y el técnico cuenta conmigo quiero jugar en Antequera». Y se definió como un futbolista «hábil, veloz y con bastante gol. Puedo jugar en ambas bandas, media punta y también como delantero».

Es un jugador zurdo que se desenvuelve originariamente en la posición de extremo izquierdo, aunque puede adaptarse a cualquier posición de la delantera. «Es rápido, desequilibrante, tiene buen regate y gol. Ha disputado con el filial cordobesista 39 partidos en Segunda División B, repartidos en dos temporadas, anotando tres goles, y 12 partidos en Tercera División, anotando ocho goles y ascendiendo en la campaña 2015-2016».

Valenciano explicó ayer en la rueda de prensa previa al partido que «el Antequera está confeccionado para estar arriba y luchar por el campeonato».

En cuanto al estado de la plantilla destacó que «Pico empezó a entrenar con el grupo y no queremos precipitarnos. Habrá cambios porque son tres partidos en una semana. Habrá rotaciones pero no revolución». Y sobre Vera declaró que lo vía «muy precipitado, irá todo el equipo convocado pero no participará. Viene a suplir la baja de Guacho. Nos aportará muchas cosas arriba y a ponérmelo difícil».

Del rival, Valenciano, explicó que «es similar a nosotros sobre la propuesta de fútbol, lleva dos años y medio y los automatismos los tienen los futbolistas de memoria. Nosotros vamos con mucha moral, nos falta un poco de suerte de cara al gol pero no me preocupa».

El conjunto blanco no estará solo en El Maulí. La Federación de Peñas del Real Jaén ha fletado un autobús que partirá hoy desde la capital jienense. Además, el acuerdo entre ambas directivas, fruto de la buena relación existente entre ambos presidentes, ha permitido poner el precio de las entradas a cinco euros para este encuentro y la vuelta en el Nuevo La Victoria. Un ejemplo a seguir.