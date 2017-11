REAL JAÉN El Real Jaén no puede con un gran Villacarrillo en el Veracruz El jugador jienense Higinio Vilches (a la izquierda) volvió tras su sanción al lateral zurdo. / REAL JAÉN / BESTPHOTOSOCCER.com Armero fue expulsado en el segundo tiempo y se perderá el tercer derbi provincial consecutivo de los blancos, con el Mancha Real, el próximo domingo DIEGO J. GONZÁLEZ VILLACARRILLO Lunes, 13 noviembre 2017, 01:48

El Villacarrillo CF hizo historia este domingo plantando cara e incluso pudiendo haber vencido al Real Jaén. Un Real Jaén que nunca se encontró cómodo en el Veracruz, sin ideas ni profundidad ni pegada. Mucho trabajo tiene el técnico Salva Ballesta por delante.

Día de efeméride donde las haya para Villacarrillo. Para la ciudad en general y para su club de fútbol en particular. Por primera vez en su historia, el Real Jaén visitaba el Veracruz en partido oficial. No el filial o el juvenil; no en algún bolo veraniego ni en alguna copa de tres al cuarto: el Real Jaén 'de verdad', en la misma categoría, en Liga, con todo lo que este término engloba para sus habitantes. De tú a tú, mirándole a los ojos al 'gigante' lagarto.

El Veracruz lució sus mejores galas. Unas 1.300 personas se congregaron para asistir a tan inédito choque, con gente llegada desde diversos puntos de la provincia. Un Veracruz que no pudo ser profanado por el Real Jaén.

Salva Ballesta suplió la baja del sancionado Luizinho en punta con Migue Montes, mientras que Toni volvía de celeste a su feudo para medirse al Real Jaén, el que fuera su club hasta hace unas semanas, del cual fue «echado a patadas», como manifestó el protagonista. Caprichos del destino, guionistas morbosos.

El duelo arrancó como acabaría: igualadísimo. Los de Párraga saltaron al verde con 'el cuchillo entre los dientes', agresivos y extramotivados, envueltos en una atmósfera de partido grande. Los capitalinos no encontraban su juego y difícilmente conseguían trenzar alguna jugada. Al cuarto de hora, Pico dio el susto de la tarde, cayendo en mala posición en la pugna de un balón aéreo y teniendo que ser retirado en camilla. Manolillo le sustituyó en banda izquierda, flanco por el que los ayer morados cargaron su juego, nunca con la sensación de verdadero peligro para el arco de Alberto, arropado siempre con los imperiales Meissa y Abraham en la zaga.

Los celestes se lo fueron creyendo, con Toni dando la calma y el temple en la medular de la que hasta ahora había adolecido el club campiñés esta temporada. Su sociedad con Cuevas comenzó a dar quebraderos de cabeza a la zaga jaenera, avisando dichos protagonistas con sendos chuts peligrosos antes de que Jacob se plantara solo ante Arellano y enviara al palo su lanzamiento saliera cruzado.

La segunda mitad comenzó con una nefasta noticia para los locales. Toni se lesionaba tras un choque con Arellano en el que se pidió penalti, y su ausencia, aparte de privar de clarividencia a los ataques celestes, acarreó un retraimiento de líneas del equipo, concediendo el dominio territorial a los visitantes.

El Real Jaén comenzó a tocar, con Cervera más atrasado tras la lesión de Rivera y con el talentoso Armero y Juan Carlos asociándose en tres cuartos de cancha. Los peores fantasmas se cernían para los de Párraga, hasta que llegó la absurda expulsión de Armero, al sacar una falta rápida cuando ya había pedido pasos.

Restaba un frenético último cuarto de hora en el que los locales, en superioridad, retomaron el esférico y soñaron con el triunfo, sobre todo cuando tras una jugada de potencia de Meissa, Facu no acertó a batir a Arellano en el área chica.

El empate final dejó sensaciones dispares en la grada: contrariedad en la parroquia capitalina, con el árbitro y con sus propios jugadores; satisfacción campiñesa, orgullosa de su equipo pese a no haber podido lograr la victoria. El Real Jaén tendrá que mejorar bastante para luchar por el ascenso, y en Villacarrillo, aunque 'la cosa está muy mala', que diría el eterno 'Chiquito', se recordará altivamente este empate, un 12 de noviembre de 2017: el día que el Veracruz resistió al Real Jaén.