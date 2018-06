Real Jaén El Real Jaén se plantea ceder las categorías inferiores a una empresa La concesión administrativa, que también podría generar recursos económicos, sigue en precario hasta solucionar la deuda con las administraciones J. A. G. JAÉN Domingo, 10 junio 2018, 14:30

El club blanco ha congelado el desarrollo de su proyecto social y deportivo hasta contar con la suficiente liquidez. Membrado se muestra rotundo. «Me gustaría tener categorías inferiores, desarrollar todas las ramas del proyecto que presenté, pero toca tirar de sentido común y destinar todos los recursos al primer equipo. Este año han costado mucho las categorías inferiores y además no han tenido buenos resultados. No se han cubierto los objetivos. Por eso creo que las daremos a una empresa que las gestionará. Y el Real Jaén no invertirá nada en categorías inferiores, porque estamos centrados en el primer equipo que es el que tiene que tirar del resto de parcelas del proyecto», explica.

Interrogado por los cambios, hasta tres, que ha sufrido el proyecto deportivo defiende que «no han sido bandazos, las decisiones que se han tomado han sido sensatas. Prueba de ello es que hemos terminado terceros y eso no es nada sencillo si analizamos los rivales del Grupo IX. Se han tomado decisiones ágiles y acertadas en el momento oportuno».

Añade que «el club está funcionando. El problema que tiene no es para su marcha diaria. Hasta ahora se puede cubrir el pequeño déficit que se pueda generar con pequeños préstamos de aficionados. Hay que tener en cuenta que no generamos gastos de gestión en forma de sueldos, ni de representación. El problema que hay es la deuda arrastrada. Se está pagando, porque tenemos embargados una serie de derechos. Y los técnicos, economistas y abogados están buscando soluciones a este problema».

También «la tienda se ha ampliado y la está gestionando una empresa nueva. Estamos muy contentos. Es un servicio más para el aficionado. Y el césped ha costado muy caro recuperarlo. Le afectó un hongo el año pasado, que se lo comió casi entero. Ahora el problema es que la grama se está apoderando de él. Y habrá que quemarla, volver a echar arena, abono, resembrar y eso es un gasto importante que la gente tiene que conocer».

La concesión administrativa, que también podría generar recursos económicos, sigue en precario hasta solucionar la deuda con las administraciones. «Nadie la discute y no hay problema con ella. También habrá que estudiar después las condiciones de la concesión, porque nadie puede creerse que hipotecándola se solucionaría el problema. No será la solución definitiva para el Real Jaén, será un aporte más. Aunque en otra etapa se vendió como la panacea, pero no lo veo así. Ningún banco hipoteca eso, ni creo que se pueda realizar esa operación porque se trata de un bien municipal. Y entiendo que el Ayuntamiento no lo autorice.

Además, «se está hablando con empresas porque nosotros no tenemos recursos para poner en marcha una gran galería comercial. Si se hiciera el vial que conecta con el centro comercial tendría más posibilidades de explotación».

Por último, en cuanto a las cuentas de esta temporada explicó que «hasta el 30 de junio no se cierra el ejercicio y después hay de plazo hasta el 30 de septiembre para formularlas. Y para aprobarlas hasta final de año. Ha habido un déficit importante, no solo de deudas anteriores, también del ejercicio actual porque el año pasado no se pudo hacer una planificación correcta de la temporada. No teníamos referencias y por premura se actuó así. Este año no, se trabajará cumpliendo rigurosamente el presupuesto. Además hubo que atender a una serie de deudas generadas por las administraciones anteriores, eran federativas y si no te descendían».