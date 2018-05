Real Jaén El Real Jaén, a dos pasos del play off El Real Jaén firmó una gran primera media hora de juego en San Pedro. / BESTPHOTOSOCCER El conjunto blanco se mide a Torredonjimeno y Huétor Vega de pendiendo de sí mismo | Además peleará con el CF Motril por una tercera posición con pasaporte directo para la próxima edición de la Copa del Rey JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 1 mayo 2018, 00:07

A dos tiros del play off. El Real Jaén está a dos pasos de certificar su presencia en los puestos de privilegio que dan derecho a pelear por recuperar la categoría perdida la pasada campaña. El Torredonjimeno de Manuel Chumilla y los artilleros Juan Carlos y Carrillo (22 dianas cada uno) y un Huétor Vega que podría estar ya descendido son los rivales que tendrá que superar el bloque dirigido por Andrés García Tébar para no depender de terceros.

A ambos equipos ya los derrotó en la primera vuelta. Los de la capital jienense se impusieron al Torredonjimeno (1-2) y al Huétor Vega (1-0) con Salva Ballesta en el banquillo.

Con el Atlético Malagueño ya con el título de campeón en el bolsillo y el Almería B con el segundo puesto asegurado, quedan dos plazas de play off que se disputarán cuatro equipos: CF Motril y Real Jaén, ambos con 78 puntos, Antequera CF (76) y CD Huétor Tájar (76).

Este fin de semana habrá un duelo vital para la suerte de los puestos de privilegio. Enfrentamiento entre dos rivales directos. El CF Motril recibirá en el Escribano Castilla al Huétor Tájar, el domingo a partir de las 18:00 horas. Los motrileños cerrarán la competición doméstica en el feudo del Martos.

El Antequera CF de José Jesús Aybar recibirá al Huétor Vega, que apura sus opciones de salvación, para después rendir visita al Atarfe Industrial.

Y el CD Huétor Tájar, tras el duelo fratricida con el Motril cerrará la competición liguera en casa ante el Rincón.

La plantilla descansó ayer lunes y hoy disfruta de su segundo día de asueto. Mañana miércoles están citados con una doble sesión de entrenamiento para preparar el trascendental choque ante el Torredonjimeno de Manuel Chumilla, un partido que se disputará este domingo, en el Nuevo La Victoria, a partir de las 18:30 horas.

García Tébar explicó al finalizar el partido que «afortunadamente seguimos dependiendo de nosotros. Si nos equivocamos lo haremos nosotros. Está claro que no tenemos nada y que tenemos que competir los dos partidos que nos restan. Además, tanto Ismael como Pedro Beda no podrán jugar porque cumplen ciclo de amonestaciones». Además, Migue Montes acabó ante el San Pedro con molestias y habrá que esperar su evolución para saber si podrá estar disponible el domingo ante el Torredonjimeno, «algo que me dicen que no será tan sencillo tras la primera impresión». La buena noticia es que el técnico blanco recupera a Ramón y a Higinio Vilches tras cumplir el partido de sanción.

Entradas para Torredonjimeno

El Real Jaén ha facilitado 700 entradas a diez euros y 80 gratis para los niños de los abonados del club rojiblanco. Se espera que el Nuevo La Victoria sea una fiesta del fútbol jienense.

Sin duda, una recta final del campeonato liguero en el Grupo IX de Tercera División tremendamente apasionante. Con cuatro equipos, una vez que se ha caído el Atlético Mancha Real, luchando por dos plazas de play off separados tan solo por dos puntos de diferencia. Dos finales, con algún duelo directo que prometen emoción hasta la última jornada de la competición regular.