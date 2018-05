El Real Jaén aún tendría opciones muy remotas de ascenso

Es una opción, muy remota, pero sirve para mantener viva la llama de la ilusión. El Real Jaén perdió en el Paquito Giménez de Socuéllamos la posibilidad de retornar, por sus propios méritos, a la categoría de bronce del fútbol nacional. Pero repasando precedentes históricos resulta que podría darse una carambola que llevara a los jienenses a Segunda B. Todas las cuentas, de la lechera blanca, pasan por la UD Almería.

El primer equipo almeriense ocupa puestos de descenso con 47 puntos en su casillero. Tiene a un punto a tres bloques (Córdoba, Albacete y CyD Leonesa)y a dos a Tarragona y Alcorcón. Yjuega en el feudo de un CD Lugo que, en mitad de la tabla, ya no se juega nada. Si se consumara su descenso este próximo fin de semana el filial almeriense, que en segunda ronda del play off se mide a la Arandina CF, no podría ascender a Segunda B y su plaza, si superara las dos siguientes eliminatorias, correspondería al Real Jaén al ser el mejor clasificado del Grupo IX.

Existen varios precedentes que avalan esta teoría. La pasada temporada sucedió con el filial del Mallorca que cedió su puesto a la Peña Deportiva. Y no es el único caso.