Real Jaén El Real Jaén necesita pegada Migue Montes es el jugador blanco que más tantos ha firmado esta temporada. / JUANDE ORTIZ El conjunto blanco, que contabiliza dos jornadas sin marcar, tiene a 12 equipos del Grupo IX que han firmado más de sus 40 goles en 28 partidos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 14 febrero 2018, 01:25

Sin goles no hay alegría ni suma posible que cuadre. El Real Jaén no tiene gol. No lo tuvo en su momento el equipo dirigido por David Rojas Valenciano y no lo está teniendo tampoco con Salva Ballesta en el banquillo. Los blancos han firmado 40 tantos en 28 partidos, con lo que tienen a 12 conjuntos del Grupo IX que han celebrado más que ellos.

Tampoco los jugadores blancos están entre los máximos realizadores del grupo. Vitu y Grasa (Motril CF) encabezan la lista con 18 tantos. El tercer lugar del podio lo ocupa Antonio López, autor de los dos tantos del Loja este domingo ante el Real Jaén y Abeledo, ambos con 15. Juan Carlos (Torredonjimeno) con 14 está en la quinta posición. El máximo goleador del conjunto de la capital jienense es Migue Montes (9). Víctor Armero (6) y Pedro Beda (5) le siguen al delantero jienense.

Ballesta ha reconocido en las últimas semanas que a su equipo «le cuesta mucho traducir en gol sus transiciones ofensivas, mientras que los rivales necesitan muy poco para hacernos daño». Por ahí están lloviendo dudas en un bloque que se mantiene en la lucha por los puestos de privilegio gracias a su sobriedad defensiva, ya que es el que menos goles ha recibido del grupo: 19, por los 22 del Atlético Malagueño y los 23 del Almería B.

Lo cierto es que la sequía realizadora se ha agudizado en el momento más complicado de la temporada. Cuando el Real Jaén tiene que medirse a los gallitos de la categoría. Los de Ballesta han enlazado dos derrotas consecutivas, sólo han marcado un gol en sus tres últimos compromisos ligueros y es la segunda vez que suman dos encuentros seguidos sin marcar (ya sucedió ante Martos y Villacarrillo).

Casualidad o no, la verdad es que las cinco escuadras que más tantos han firmado en estas 28 jornadas ligueras ocupan también las cinco primeras posiciones de la tabla clasificatoria en el Grupo IX. Malagueño (67 goles), Almería B y Motril (58), Antequera (55) y Huétor Tájar (53).

El conjunto de Salva Ballesta atraviesa un bache justo ahora cuando este domingo recibe al líder del Grupo IX, un Atlético Malagueño que curiosamente encabeza la tabla de equipos máximos realizadores con 67 dianas, 27 más que los blancos. Su pichichi, Ignacio Abeledo (15 goles) no estará el domingo (12:00 horas) en la capital jienense por culpa de una rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla, lo que le dejará fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas. Jack Harper (9) y Deco y Jaime Moreno, ambos con siete, le siguen como máximos realizadores del filial malaguista. Y a renglón seguido tocará rendir visita al Linares Deportivo.

Ya desde la época de Valenciano se habló de reforzar la línea ofensiva y con el aterrizaje de Rubén Andrés se produjeron movimientos en el zoco invernal como los fichajes del portugués Luizinho, el brasileño Pedro Beda y el retorno del jienense Mario Martos. Montes es el ariete más utilizado, con 25 partidos, 23 de ellos como titular para un total de 2022 minutos.