El Real Jaén no modificará su campaña de abonados Manuel Quesada, vicepresidente del club blanco. / J. A. GUTIÉRREZ El club mantiene el precio para los niños de más de cuatro años, que tendrán que pagar lo mismo que un adulto, con regalo de la camiseta oficial JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Domingo, 9 julio 2017, 00:22

«No modificaremos los precios». Así de contundente se muestra Manuel Quesada, vicepresidente y portavoz del Real Jaén, ante la posibilidad de realizar algún cambio en la campaña de abonados que arranca mañana lunes. Los precios han sido, en general, bien acogidos por los seguidores, pero un sector de la afición ha mostrado su malestar por el hecho de que los niños mayores de cuatro años deban pagar lo mismo que un adulto, cuando la temporada pasada, en Segunda B, les salía por la mitad o incluso gratis con la promoción familiar.

Así, muchos padres argumentan que se equipara el precio de los niños con los adultos, lo que no ayuda a fomentar la afición entre los más jóvenes. «El aficionado tiene que ver esto en su aspecto global. Hemos querido ayudar a todos los aficionados, un niño de cinco años ya ocupa un sitio. Tiene su descuento correspondiente con su camiseta, porque el año pasado tampoco pagaron menos. El infantil de 5-12 años abonaron 150 euros, aunque luego habían puesto algún 'pack'. Y este año pagará 110 y a ese precio hay que descontarle lo que cuesta la camiseta», explica Quesada, quien añade que, «además, por 45 euros podrá ir un padre a un fondo cuando el año pasado le costó 70. Y además le damos la camiseta».

El portavoz del club jienense destaca que «la campaña está muy pensada para mimar al aficionado». «Sale todo el mundo beneficiado y no hemos podido hacer otra cosa. Si echan cuentas, está saliendo el partido a dos euros o menos», incidió el vicepresidente blanco.

Quesada asegura que entiende «la sensibilidad de los padres, pero creo que no podíamos hacer más, nunca podremos contentar a todos. Hemos podido poner estos precios generales tan bajos así, por eso el precio del 'pack' es indivisible. Precios para que nuestros aficionados no tengan dudas de bajar a animarnos, algo que vamos a necesitar esta temporada».

Desde el club blanco se entiende que «son unos precios muy asequibles y a muchos aficionados les hará ilusión que parte del dinero de su abono irá para tener la misma camiseta con la que jugará el equipo. Aunque es cierto que es complicado contentar a todo el mundo. Se les tomará nota para su talla. La camiseta está valorada en 25 euros y es la única cantidad que el abonado tendrá que dar. El abono se le entregará de forma inmediata. El resto del dinero no lo pagará hasta octubre o diciembre de este año, hasta que esté completada la ampliación de capital prevista. Con lo que podrán ver casi toda la primera vuelta por 25 euros».

En una nota, la entidad aclara a todo esto que «los precios son únicos y que no existe ningún tipo de oferta especial para ningún colectivo. Consideramos que dichos precios son lo suficientemente bajos como para que no sea necesario. Tan sólo existirá un carnet especial para niños de entre 0 y 4 años, que tendrá un precio de 10 euros, sin reserva de asiento ni camiseta».

Así, mañana lunes, 10 de julio, arranca la campaña de abonados del Real Jaén. La entidad ha anunciado que abrirá sus oficinas situadas en el Nuevo La Victoria en horario de lunes a viernes (de 9:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:30).

No habrá entradas a un euro

Quesada se compromete a que no habrá descuentos, ni promociones que «prostituyan al abonado que apueste por este proyecto al principio de la temporada». De esta forma, «los precios que se han puesto este año serán los que regirán durante toda la temporada. Los aficionados del Real Jaén deben tener claro que no se van a hacer cosas que se han hecho otros años, como abrir el campo a dos euros o regalar entradas. No vamos a prostituir a los aficionados que confíen en el Real Jaén, poniendo luego las entradas más baratas, eso que lo tenga claro todo el mundo. Hemos preferido primar a todos los abonados».

Con todo, la intención «es que con una sola visita al estadio, el abonado pueda reservar su camiseta y llevarse ya el carnet. Hasta el 31 de agosto existirá la oferta del 'Pack Todos Sumamos', que por un único precio incluye el abono y la camiseta oficial blanca personalizada de la temporada 2017-2018, que seguirá siendo de la firma Mercury. Para beneficiarse de esta oferta, sólo habrá que realizar un depósito de 25 euros al sacar el abono.

Por otro lado, también ha creado algo de incertidumbre la fórmula para tramitar su abono para los seguidores que residen fuera de la provincia jienense (algunos en el extranjero) y que no pueden desplazarse hasta la capital. El club ha anunciado que no puede poner en marcha una plataforma 'on line'. «Para aquellos aficionados que residan fuera de Jaén y tengan casuísticas especiales, dado que por el momento no se puede habilitar una plataforma de abono 'on line', disponemos de la dirección de 'email' abonos@realjaen.com para que se pongan en contacto con nosotros y podamos atender sus casos particulares».

En la temporada 2016-2017, los niños hasta cinco años tenían un carnet 'testimonial' de cinco euros, con el que se pretendía correr con el coste de la tarjeta y la impresión. De 5 a 12 años el precio era el 50% de lo que abonaba un adulto, aunque luego había promociones para familias que reducían el precio incluso más, llegando a poder ser gratuito. De esta forma, el Real Jaén consiguió unos 400 abonados de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, una cifra ahora en peligro.

Si echamos un vistazo a la vecina localidad de Torredonjimeno, los niños hasta los 13 años no pagan nada. Existe un abono junior de 30 euros para los jóvenes de 14 a 18 años. En Mancha Real no se paga hasta los diez años. Y se ha creado un abono 'Niño' (de 10 a 15 años) que tiene un coste de 30 euros.

En Martos se ha confeccionado un abono infantil 'simbólico' de cinco euros para los niños hasta los 12 años, aunque se insiste que no será obligatorio para poder acceder al campo. De 12 a 16 años el precio es de 40 euros.