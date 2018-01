REAL JAÉN El Real Jaén se mide hoy al colista en el Sebastián Barajas Víctor Armero vuelve a estar disponible tras cumplir su partido de sanción. / JUANDE ORTIZ El Melistar confirmó de nuevo ayer que viajará a Jaén, para disputar un encuentro que podría ver retrasada su hora de inicio JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 17 enero 2018, 01:52

Un partido que nadie desea jugar, en un escenario inédito y que no es el más idóneo. El Sebastián Barajas acoge hoy miércoles (20:00 horas) el duelo correspondiente a la jornada 24 entre el club blanco y el Melistar. El bloque melillense volvió ayer a confirmar a IDEAL que viajará a la capital jienense, reiterando que llegará «con la hora justa al partido».

El Melilla es el colista del Grupo IX con sólo seis puntos en su casilleros. Lejos de su feudo han sumado únicamente tres empates. De esta forma son tres puntos con los que el Real Jaén cuenta para mantenerse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División B.

Ballesta aseguró ayer en la rueda de prensa previa al partido que «nosotros siempre vamos con la idea de ganar, hay partidos que salen peor y otros mejor, en casa debemos dejar los tres puntos de nuestro lado, pero hay que disputarlo».

Sobre el cambio de escenario señaló que «era necesario y obligatorio y por otro lado es perjudicial para nuestros intereses. Para los jugadores, como es lógico, no fue una noticia agradable. Pero es un sacrificio necesario para tener un terreno de juego en perfectas condiciones».

En cuanto a las bajas para este encuentro destacó: «No tenemos a Miguel, ni a Cervera pero entran Jonathan, Dani y Víctor por lo que hay plantilla suficiente. Lo que sí que debemos aprender es que no puede perderse un partido un jugador por amonestaciones infantiles».

El empate en Maracena lo valora como «seguir sumando, llevamos once partidos sin perder pero no cabe duda de que era un encuentro para haber sacado los tres puntos. Pero una serie de rechaces y de errores lo evitó. Nos hubiera puesto en una situación importante, pero no es decisiva. Conforme vayan pasando las jornadas todos tendrán dificultades y esperemos que podamos aprovecharla nosotros».

No le preocupa lo que digan desde Melilla, «no voy a gastar energía en algo que no puedo decidir y que no me corresponde».

Para la afición tiene un mensaje. «También tienen que hacer un sacrificio, a la hora de aguantar un partido fuera de La Victoria, también que intenten venir en medios públicos. Pero hay que sacrificarse, todos, por el césped».