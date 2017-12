Real Jaén El Real Jaén también merece más Migue Montes, autor del pase a Juan Carlos en el gol blanco, conduce el esférico en el duelo de ayer. / JUANDE ORTIZ Juan Carlos da el triunfo al bloque de Salva Ballesta ante un CD Huétor Vega que pese a las bajas ofreció una buena imagen | Termina la primera vuelta con victoria, segundo clasificado y como equipo menos goleado JOSÉ A. GUTIÉRREZ Lunes, 18 diciembre 2017, 00:29

95 años de historia y sentimiento merecen algo más y en el Real Jaén trabajan para devolver a la entidad jienense al sitio que se merece. El camino de regreso a la categoría de bronce del fútbol nacional no será sencillo, pero los blancos han finalizado la primera vuelta del campeonato liguero en una buena línea.

Es el único equipo que ha ganado sus últimos cinco partidos, enlaza nueve jornadas sin conocer la derrota y puede presumir de ser el que menos goles ha recibido del Grupo IX. Además, ayer su triunfo ante el CD Huétor Vega sumado al tropiezo del Almería B en Linares le sirvió para asaltar la segunda plaza, al menos hasta que el Motril juegue este miércoles el partido que tiene pendiente.

1 Real Jaén CF Luis Arellano, Juanlu, Ismael Heredia, Dani Fragoso, Higinio, Jonathan Rivera, Cervera, Armero, Migue Montes (Luizinho, min. 76), Pico (Vera, min. 67) y Juan Carlos (Álvaro García, 87). 0 CD Huétor Vega Sergio Caballero, Luis Novo (Cejudo, min. 85), Pedro León, Adri, Salvatierra, Hurtado, Alexis, Javi Prieto (Alberto, min. 64), Romero (Cristiano, min. 80), Antonio Peso y Dani Salvatierra. el detalle El triunfo sumado a la victoria del Linares ante el Almería B permite a los blancos asaltar la segunda plaza del Grupo IX, al menos hasta el miércoles cuando el Motril dispute su partido pendiente. Goles 1-0, min. 53: Juan Carlos. Árbitro Abderrahin Nourdin Aderrahman (Ceuta). Amonestó a Jonathan Rivera, Heredia y Víctor Armero y a los visitantes Dani Salvatierra, Alexis, Adri y Salcedo. Incidencias Unos 2.000 espectadores en el Nuevo La Victoria. La plantilla del Real Jaén seguirá ejercitándose hasta el miércoles. Después disfrutarán de unos días de descanso hasta el 26 cuando volverán por la tarde para ejercitarse. El 29 jugará un amistoso en Granada ante el conjunto filial y de nuevo vacaciones hasta el 2 de enero.

Los pupilos dirigidos por Salva Ballesta ganaron después de ofrecer una primera parte plagada de dudas. No estuvieron finos durante el primer round, aunque eso no les impidió disfrutar de un buen número de ocasiones. Pero faltó acierto. No siempre se llega al gol con buen juego. Pero el Real Jaén mejoró sus prestaciones en la segunda mitad ante un CD Huétor Vega que dejó una buena imagen en la capital del Santo Reino. A los seis minutos perdonó el primero el Real Jaén. Juan Carlos se llevó el esférico en una disputa por fuerza y fe y ayudado por el bote imprevisible de un terreno de juego convertido en un campo de minas. Pero con todo a su favor no acertó con la portería. Se llevó las manos a la cabeza por el error, como el público en la grada.

Ballesta presentó su once tipo. Con las novedades de Juanlu en el lateral derecho, relegando al banquillo a Manu, y el regreso de Ismael Heredia al centro de la defensa tras recuperarse de su lesión. La referencia ofensiva volvía a ser Migue Montes, con Luizinho esperando su oportunidad y Vera regresaba a la lista de 16 peloteros.

Armero y el recogepelotas

Los futbolistas buscaban sacudirse una tarde fría que amenazaba con apoderarse del choque. Un centro desde banda derecha de Juanlu lo cabeceó en el segundo palo Migue Montes por encima de la meta de Caballero. Dominaban los blancos ante un Huétor Vega bien colocado atrás y que no renunciaba al ataque.

El Real Jaén volvió a perdonar. En el minuto 17 un pase al hueco dejó a Migue Montes ante el meta Sergio Caballero, cuyo disparo se perdió rozando el palo. Tocaba afinar el punto de mira. Sin embargo la más clara fue para el bloque visitante. Un disparo rebotó en un defensa local y, cuando parecía que el balón entraba, Luis Arellano reaccionó y despejó el balón destilando reflejos felinos.

Rivera lo intentó con un lanzamiento lejano que tampoco encontró los tres palos de la portería contraria. El Real Jaén controlaba el choque, llevaba el peso del encuentro, pero el Huétor Vega lograba inquietar a la defensa local con rápidas y eléctricas transiciones lideradas por Luis Novo, muy acertado en la salida del balón desde la línea de atrás, con Javi Prieto, Antonio Peso y Dani Salvatierra como estiletes.

En el descanso hubo «charla dura» de Ballesta y el equipo mejoró sus prestaciones

A la media hora de juego el Real Jaén volvió a perdonar a su rival. Un centro desde la izquierda de Juan Carlos lo remató Montes al lateral de la red. Al descanso se llegó con una jugada que resumía la impotencia ofensiva de los blancos durante los primeros 45 minutos: saque de esquina al segundo palo, Juan Carlos conecta con Heredia en el área chica y el central, sin oposición, la manda por encima del larguero. Cuando no puede ser, no se puede y además es imposible.

En el descanso hubo charla de Ballesta. «Dura y profesional, de mirarnos a la cara, también han hablado entre ellos y la segunda ha sido diferente», desveló el propio entrenador en la rueda de prensa posterior al choque. El fútbol, como la vida, es cosa de listos. Aquellos que son capaces de sacar el máximo rendimiento. Y ahí brilla Víctor Armero.

Destiló inteligencia para poner la pelota en juego rápidamente en un saque de banda para un Migue Montes que asistió de forma precisa a Juan Carlos para que el 11 blanco alojara el esférico en la red. Mérito tuvo también en la acción el joven recogepelotas que se apresuró a la hora de darle el esférico de forma veloz al jugador local. A los siete minutos de la reanudación abría la lata el Real Jaén.

El gol tuvo un efecto positivo en la moral y la fe de los jienenses. Por el contrario, el Huétor Vega acusó el golpe y Migue Montes, tras un medido pase de Higinio Vilches desde la izquierda, tuvo el segundo en sus botas.

El Real Jaén se sentía muy cómodo. El colegiado anuló un gol a Dani Fragoso por fuera de juego en el remate. Y un zapatazo a la escuadra de Juan Carlos desde fuera del área no acabó en gol porque se cruzó con una soberbia intervención Sergio Caballero.

El partido perdió intensidad y brillantez. El carrusel de cambios cortó el ritmo y el CD Huétor Vega, muy mermado por las ausencias, fue incapaz de asediar la portería defendida por Luis Arellano.

Lo más inquietante era lo corto del resultado, aunque el Huétor Vega no llegó a poner en serios aprietos a los blancos en lo que restaba de choque.

Al final el Real Jaén dejó los tres puntos en su bolsillo y sigue en línea ascendente. Hay buenos mimbres para ser optimistas y confeccionar un buen cesto. Todo suma para regresar pronto.