El Real Jaén, 'Jekyll' en casa y 'Hyde' fuera

Toca mejorar en el rol de visitante. El Real Jaén necesita aumentar sus prestaciones lejos del coliseo blanco, si quiere mantener intactas sus opciones de pelear por los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el 'play off' de ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional. Hasta la fecha, el conjunto blanco se ha mostrado víctima de lo que cualquier psiquiatra diagnosticaría como un claro trastorno bipolar.

Los pupilos dirigidos por Salva Ballesta se dejan en el rol de visitante lo que logran sumar, con mucho esfuerzo, en su feudo. Los guarismos de los jienenses muestran unos números en casa similares a los de los gallitos del grupo (16 puntos en seis encuentros, el segundo que más ha logrado sólo superado por el Atlético Malagueño que ha hecho pleno) y pésimos lejos de su estadio (3 puntos en cinco duelos, resultado del triunfo en el campo del Melistar que es el colista del grupo con sólo un punto en su casillero).

Fortín

En el Nuevo La Victoria solo el CD El Palo ha logrado arañar un punto (1-1). El resto de duelos se han decantado del bando jienense. Pero en el rol de visitante es otro cantar. Solo tres de los 19 puntos que llevan los blancos en su casillero se han logrado fuera de casa. Una situación que hay que empezar a cambiar este domingo en el campo del CF Motril (domingo, 18:15 horas). No será una plaza sencilla ya que los motrileños son el bloque que precede al Real Jaén en la tabla con 20 puntos y solo han perdido un partido en su estadio, el último disputado ante El Palo (0-2). Curiosamente, han perdido sus dos últimos encuentros.

Para lograr dar la vuelta a esta situación resulta imprescindible mejorar la capacidad realizadora del equipo. En casa ya se han puesto manos a la obra y los blancos han firmado seis tantos en los dos últimos partidos. Pero los goles siguen siendo una asignatura pendiente lejos del coliseo de la capital jienense. Dos tantos en cinco partidos lo convierten en el equipo del Grupo IX que menos ha celebrado junto al Guadix.

La plantilla ha asumido que no se puede repetir la mala imagen destilada en el segundo round del encuentro disputado en Vélez. Se analizó, junto al cuerpo técnico, el partido y los errores cometidos y se llegó a la conclusión de que hay que meter, como mínimo, la misma intensidad que los rivales.

Conflicto

Por otro lado, sigue abierto el enfrentamiento con los dos principales grupos de animación. El club asegura que se ha reunido tanto con The North Fans como con Orgullo Lagarto. «Estamos interesados en que haya afición tan comprometida como la que representan estos chavales. En el deporte son muy rígidas las normas que hay. Que esta afición vuelva cuanto antes, he dado esa instrucción. He enviado gente para que hable con ellos. Y tengo mucho interés en que vuelvan. Siempre cumpliendo las normas. Se tiró un palo que le pudo costar al Real Jaén el cierre de su estadio durante cinco partidos», explicaba esta semana el presidente, Tomás Membrado.

Sin embargo, el enfrentamiento sigue en su punto álgido. El estadio ha perdido el ambiente que creaban ambos grupos en los fondos del estadio y desde The North Fans se ha criticado en redes sociales la actuación de la directiva. «El Real Jaén miente y se lava las manos», apuntaron. Algunos de sus integrantes han denunciado que les han impedido entrar en el estadio con su abono.

Son varios los aficionados que se preguntan por qué si tienen su abono pagado no les permiten acceder al Nuevo La Victoria. Una situación enquistada que no beneficia al equipo y que va camino de eternizar el silencio sepulcral que emana de las gradas en los últimos duelos.