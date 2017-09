REAL JAÉN El Real Jaén 'investigará' a Rubén Andrés antes de darle plenos poderes en el club Andrés Rodríguez y Rubén Andrés, en el Nuevo La Victoria. / REAL JAÉN El conjunto blanco recibe hoy (18:30 horas) al Loja en un ambiente tenso por la polémica surgida tras el aterrizaje del nuevo Director Deportivo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 24 septiembre 2017, 11:21

El Real Jaén no tendrá un partido sencillo, ni en lo deportivo ni en el terreno institucional. El conjunto blanco recibe hoy al Loja CD (18:30 horas) en medio de la polémica por la contratación del nuevo Director Deportivo de la entidad, Rubén Andrés.

El club anunció ayer a las 14:00 horas que ofrecería una rueda de prensa a las 17:30. Compareció Andrés Rodríguez, consejero Delegado, para intentar apagar el fuego y explicar la posición de la entidad jienense sobre la polémica suscitada tras el amplio rechazo que originó el pasado viernes el anuncio de la contratación de Rubén Andrés como nuevo Director Deportivo. «Nos debemos a toda la sociedad de Jaén y vista la gran afluencia de opiniones hemos decidido investigar para ver si es cierto lo que se está diciendo sobre su trayectoria profesional. De ser cierto, como es lógico, no vendrá al Real Jaén. Pero si no es cierto seguirá con nosotros. Hay mucha gente que opina de manera dura y no lo vemos justo. Si no es cierto tomaremos medidas legales porque no se puede vilipendiar a una personan por motivos personales».

Rodríguez añadió que «escuchamos a todo el mundo por responsabilidad, investigaremos por esta avalancha de noticias negativas en redes sociales. No pensamos en destituir, sólo en investigar. Nos informamos de quien es, tiene el título, es de la máxima tachadura personal y conocimientos a nivel de Segunda B y Tercera, por eso esperamos que lo que ha pasado no haga que se piense no venir a Jaén porque es un gran profesional. Nunca ha sido representante de Ramón Tejada, es un bulo que alguien ha lanzado. Sí de jugadores que han estado en el Real Jaén».

El Consejero Delegado explicó que «antes de anunciar la presentación de Rubén Andrés hicimos nuestros filtros y nos informamos. Nuestra obligación es escuchar a toda la afición no queremos cometer los errores anteriores y por eso queremos que sepa la afición que aunque haya unos pocos que estén en contra lo vamos a investigar. Si es representante de Ramón Tejada y si ha perjudicado a los intereses del Real Jaén, en eso consiste la investigación que realizaremos».

Además, pidió a la «gente que se retracte de sus opiniones. La gente que ha difamado y ha dicho mentiras debe retirarlas».

Volvió a repetir que «habrá refuerzos a nivel de plantilla y cuerpo técnico para profesionalizar al club. Cuesta mucho trabajo traer a un profesional a Tercera División. Pedimos que la gente nos apoye. Es muy fácil criticar sin fundamentos».

Y sobre la destitución de Fernando Campos para firmar a Rubén Andrés destacó que «los 30.000 euros no eran exactos. No tiene nada que ver y ya ha quedado zanjado. Este señor viene de Director Deportivo y no de Secretario Técnico».

Para finalizar, Rodríguez aseguró que «hemos firmado a un hombre serio y cuando te machacan en las redes sociales te puede echar para atrás. Espero poder convencerle. Ahora mismo no es Director Deportivo, está acordado no firmado, pero como si estuviera firmado. Porque el Real Jaén es un club serio».

Por otro lado, en cuanto al partido de esta tarde, el conjunto dirigido por Valenciano buscará enlazar su segunda victoria consecutiva. El técnico blanco cuenta con todas sus piezas a excepción del central Rubén Peces y el delantero Joserra, ambos por haber salido de la entidad.

El Loja, dirigido por el ex del Martos CD, Diego Delgado, llega a la capital jienense tras empatar ante el CD El Palo y doblegar a un gallito como el Antequera.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en Segunda División B, en la campaña en la que los blancos lograron el ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional con el resultado de empate a dos. Uno de los goles lo firmó Migue Montes.

El encargado de dirigir la contienda será el colegiado Dris Ahmed Amgait del colegio ceutí. Será su segundo encuentro en Tercera División.