REAL JAÉN El Real Jaén firma a Vera, la 'joya' del Córdoba CF Lance del partido entre el Real Jaén y El Palo el pasado sábado en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ Se trata de un extremo sub 23 goleador, conocido en Córdoba como el Jesé cordobés y habitual de los combinados andaluces sub 16 y 18 JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 11 septiembre 2017, 02:07

El Real Jaén anunció ayer una nueva incorporación. Se trata de Antonio David Vera Pacheco, más conocido como Vera. Nacido en el pequeño municipio cordobés de Santaella, un febrero de 1997. Se trata de un fichaje que aterriza en la casa blanca con cierta polémica porque el jugador iba a firmar por el Ciudad de Lucena, conjunto dirigido por el que fuera técnico del Torredonjimeno Diego Caro.

El Ciudad de Lucena anunció el pasado viernes su fichaje, pero el contrato que debería haberse firmado hoy lunes no se rubricó y ayer fue el Real Jaén y el propio jugador, en las redes sociales, los que anunciaron que recalaría en la capital del Santo Reino para la temporada 2017-2018. «Después de pasar unos días intranquilo y ajetreado, por fin se ha solucionado todo. Estoy muy contento e ilusionado por formar parte del proyecto del Real Jaén. Quiero dar las gracias por la confianza depositada y estoy seguro de que será un gran año. Hay que seguir trabajando cada día más fuerte y no dejar de luchar», señalaba el extremo en su cuenta de Twitter.

Es uno de los peloteros con clase de la cantera cordobesa. Uno de los diamantes de las categorías inferiores del Córdoba y un proyecto de futuro. Tres años estuvo en el filial del Córdoba. Incluso la entidad cordobesista anunció en su momento oficialmente la renovación del futbolista por cuatro años más, firmando contrato con la entidad blanquiverde hasta el 30 de junio de 2020. Esta operación «supone un gran ejemplo para nuestra cantera, apostando por llegar desde las categorías inferiores hasta el primer equipo», según afirmó el Córdoba CF en la nota oficial.

Vera destacó en los equipos juveniles del Córdoba. Incluso el santaellense fue un jugador clave en el tramo final del campeonato en el ascenso a Segunda B del filial. Y era seguido por los responsables deportivos del primer equipo con mucha atención.

Tras ser reclutado desde el Séneca, Vera se reveló como uno de los valores de más futuro en las categorías formativas del Córdoba. Habitual en las selecciones provinciales y en las sub 16 y sub 18 de Andalucía, el punta de Santaella es un jugador habilidoso, intuitivo y con una amplia gama de remates. Después de deslumbrar con el juvenil en División de Honor, Luis Carrión, técnico del filial, le dio minutos de calidad en Tercera. Incluso llegó a debutar en Segunda B siendo aún juvenil. Hasta Oltra incluyó al jugador en el grupo que hizo la pretemporada del primer equipo.

Los que le conocen hablan de un extremo veloz, desequilibrante, con regate y gol. Un delantero capaz de moverse por todas las posiciones de la delantera, de infantil perteneció al Séneca y posteriormente de juvenil comenzó a destacar en el cuadro blanquiverde, llegando a estar a las órdenes del entrenador José Luis Oltra, en la pretemporada del 2016. Alternó el juvenil de liga Nacional con el filial cordobesista, llegando a debutar en Tercera División y en la Segunda División B.

Desde Córdoba aseguran que el jugador se ejercitó el viernes a las órdenes de Diego Caro, iba a firmar hoy lunes su contrato con el Ciudad de Lucena, pero el sábado estuvo en el Nuevo La Victoria presenciando el empate del Real Jaén ante el CD El Palo.

Ocupará la ficha sub 23 que el Real Jaén tenía libre por lo que al club blanco sólo le queda una de mayores para completar la plantilla de esta temporada. Vera ha llegado a firmar números importantes como goleador (13 tantos en 20 partidos) incluso en Córdoba, son muchos, los que no dudan en compararlo con el ex jugador del Real Madrid Jesé.