El Real Jaén estrenará este domingo su nuevo tapete verde ante el líder del Grupo IX

El Real Jaén estrenará este domingo su nuevo tapete verde. Unos trabajos que han contado con una inversión importante, aproximadamente de unos 35.000 euros, y que lucirán su mejor versión, después de la prueba positiva del duelo ante el Antequera CF, con la visita del líder del Grupo IX, el Atlético Malagueño. El partido disputa este domingo a partir de las 12:00 horas y la directiva lo ha designado como medio día del club, por lo que los abonados deberán recoger su suplemento en estos días previos para evitar colas el día del encuentro, pese a que los responsables de la entidad de la capital jienense han anunciado que han reforzado los medios y el operativo para agilizar el proceso de venta de entradas.

Los técnicos de la empresa, Gabe Servicios Integrales, que están actuando para recuperar el terreno de juego del coliseo blanco, reconocieron desde el inicio de los trabajos que se habían iniciado en unas fechas que «no son las mas idóneas, pero han sido satisfactorios, por lo que estamos contentos con la evolución que estamos teniendo en la germinación del césped. El campo tiene ya una consistencia adecuada y bastante más nivelado. Ahora se están haciendo labores de mantenimiento y de controlar la hierba. El principal problema es el frío de la noche. Ayer fue un día magnífico, con unos cuantos días como el de este jueves daría una vuelta radical». Además, el terreno de juego ha contado con tres semanas de recuperación desde la prueba del día del Antequera en la jornada número 26, un periodo que se ha aprovechado para seguir con las labores de establecimiento de la hierba.

Los trabajos que se han realizado han consistido en pinchado hueco, siembra con maquina de precisión con semilla de raygras, recebo con arena de sílice, rulado y colocación de manta térmica.

También vino muy bien el descanso propiciado por trasladar el partido ante el Melistar al Sebastián Barajas. «La hierba estaría más débil si se hubiera jugado, fue una decisión acertada. Además, teniendo en cuenta que las fechas de actuación no han sido las más adecuadas por lo que había que tener una mayor precaución».

Añadieron que durante todo este tiempo se ha estado «observando la evolución del terreno de juego y al final quedará claro que el club ha hecho lo que tenía que hacer. Se han ejecutado trabajos acordes a un campo de Segunda División y si me apuras a un terreno de juego de Primera. Se ha realizado un esfuerzo para tratarlo como si fuera un campo de Segunda División. Algo parecido a lo que ha hecho el Córdoba. Ahora lo que necesita es paciencia, agua y buenas temperaturas», señaló Juan Becerra.

«De esta forma, se han sembrado unas hierbas que consumen menos agua que las habituales -dijo-. Un ahorro hídrico importante que se notará en la factura. El mantenimiento del nuevo césped lo costeará el club con este ahorro. Queremos hacer un campo lo más ecológico posible».

En concreto se le aportaron al terreno de juego 80 metros cúbicos de arena de sílice y se ha retirado el terreno compactado. «Tenemos una tierra que airea mejor y drena mejor. Se le han incorporado unos fertilizantes de liberación lenta y unos microorganismos vivos que favorecen que agarre la hierba. También se han corregido sus numerosos desniveles», explicó Juan Becerra, ingeniero agrónomo.

El club tenía claro que había que hacer algo al respecto. «Se tendría que haber hecho en septiembre, pero en marzo estará espectacular. Y la inversión en maquinaria ya la tienen hecha. Con un par de operarios formados será más que suficiente para su mantenimiento».

No será una solución definitiva, pero sí con resultados visibles y que se mantendrán durante los próximos años. «Habría que quitar el tepe actual y ponerlo nuevo, pero eso tendría un coste, dependiendo de su grosor y calidad, cercano al medio millón de euros, cantidad que no puede afrontar la economía del Real Jaén. El Nuevo La Victoria se construyó en 2001 con una técnica hoy en día obsoleta. Se utilizaba un terreno agrícola, cuando hoy en día se emplean otros tipos de suelo, mucho más arenosos. El campo no tiene un buen drenaje, lo que provoca que el sustrato se convierta en arcilla y eso asfixia a la planta. Por eso se ha ido perdiendo el césped original que ha sido invadido por otro tipo de hierbas, algunas malas. Y el campo no ha tenido el mantenimiento adecuado y por eso hemos tenido que actuar», subrayó.

Amistoso

Por otro lado, el filial del Málaga está también preparando con intensidad el duelo del domingo. Durante esta semana el Malagueño ha disputado un partido amistoso con el primer equipo que finalizó con triunfo del equipo de Primera División por tres a cero. Dely Valdés alineó un once que bien podría ser el que jugara en el Nuevo La Victoria con Álvaro Fernández, Álex Robles, Ián Soler, Chica, Alberto López; Hicham, Clavería, Mati, Ramos; Jack Harper y Jaime Moreno.