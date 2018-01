Real Jaén El Real Jaén estrenará el 'nuevo tapete' de La Victoria frente al Antequera CF de Aybar Estado que presentaba ayer jueves el terreno de juego del Nuevo La Victoria. / JUAN BECERRA El conjunto blanco recibe este domingo (12:00 horas) a un Antequera que se ha reforzado y que llega en racha tras ganar sus seis últimos duelos JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Jueves, 25 enero 2018, 01:13

No presentará su mejor cara, que no se verá hasta finales del mes de febrero, pero está apto para jugar el próximo domingo, 28 de enero, ante el Antequera CF del técnico arjonillero, y ex del Real Jaén, José Jesús Aybar. Un duelo que ha levantado una gran expectación en la capital jienense y que en la ida provocó el tsunami que acabó con el giro en el proyecto deportivo tras las quejas de los aficionados al máximo mandatario Tomás Membrado.

Los técnicos de la empresa, Gabe Servicios Integrales, que están actuando para recuperar el terreno de juego del coliseo blanco visitaron ayer el césped y dieron el visto bueno a la disputa del partido de este domingo. «Los trabajos de recuperación del terreno de juego, aunque se han realizado en estas fechas que no son las mas idóneas, han sido satisfactorios, por lo que estamos contentos con la evolución que estamos teniendo en la germinación del césped, y que sabiendo que después del partido que se disputa este domingo tenemos tres semanas hasta el próximo, nos proporciona un periodo para seguir con las labores de establecimiento de la hierba, dado que poco más podemos hacer que esperar lo que la propia naturaleza necesita», explicaban ayer en un comunicado.

Además, añadían que «los trabajos que se han realizado han consistido en pinchado hueco, siembra con maquina de precisión con semilla de raygras, recebo con arena de sílice, rulado y colocación de manta térmica».

Así, el club blanco confirmó ayer la hora y el escenario del partido, junto a los precios para los no abonados mediante un comunicado en el que solicitaba previsión «debido al gran ambiente que se prevé este domingo ante el Antequera Club de Fútbol. Anticípate y evita aglomeraciones sacando ya tu localidad en las oficinas del club. Las oficinas estarán abiertas jueves y viernes en horario de 10:30 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 y el día del partido, desde las 10:30 de la mañana hasta el inicio del choque».

Por otro lado, el conjunto antequerano ha confirmado que fletará un autobús para que sus aficionados puedan desplazarse hasta la capital del Santo Reino.

El bloque dirigido por José Jesús Aybar llega en un gran momento de forma al Nuevo La Victoria. Cuarto clasificado, a un punto de los blancos y después de haber ganado sus seis últimos encuentros ligueros. Lo hacen desde que el Torredonjimeno logró un empate a dos en el Maulí, el pasado 3 de diciembre. Además, contabilizan once jornadas sin conocer la derrota. Curiosamente, el último equipo que logró hacerles doblar la rodilla fue otro jienense, el Martos CD (3-2) el pasado uno de noviembre.

El Antequera CF se ha movido en este zoco invernal. Y se ha reforzado con dos exmalaguistas como Adrián Wojcik y Álex Portillo.

El delantero hispano-polaco de 23 años acabó contrato con el filial del Málaga en junio de 2017 y viene cedido hasta el final de la presente temporada por el Real Murcia. El jugador malagueño militaba en la actual campaña en el A.D. Unión Adarve que compite en Segunda División B. Ha sido el máximo goleador del grupo IX de la Tercera División en la pasada campaña, donde comenzó jugando en el C.D. Alhaurino pero pronto acabó fichando por el Atco. Malagueño, club que jugó play-off de ascenso. A ello se une los conocimientos adquiridos en sus comienzos en canteras como la del Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié.

Por su parte, Álex Portillo, que puso fin a su vinculación con el Jönköpings Södra de Suecia para reforzar la zaga. El defensa zurdo de 25 años fue canterano del Málaga, jugó en el filial y llegó a debutar con el primer equipo bajo las órdenes de Pellegrini. Luego pasó por el Estepona y el Marbella antes de recalar en la liga sueca.