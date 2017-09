Real Jaén El Real Jaén elige a Salva Ballesta como entrenador Una pancarta defendía el pasado domingo a Valenciano como entrenador del Real Jaén. / JUAN DE DIOS ORTIZ Valenciano no aceptó ayer la propuesta de seguir en el club junto al nuevo técnico y no estará este domingo ante el Atlético Malagueño JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 26 septiembre 2017, 00:34

El Real Jaén cambia radicalmente su proyecto deportivo. De la noche a la mañana y sin anestesia. Su máximo accionista repitió ayer hasta la saciedad el siguiente mantra: «Para el éxito de este proyecto tendremos que tomar muchas medidas controvertidas y que no gustarán a la afición». Así se despidió a Fernando Campos de su cargo de secretario técnico, se contrató a los pocos días a un director deportivo, Rubén Andrés, que originó un tsunami de repulsa entre la afición blanca, sin informar hasta el domingo después del partido ante el Loja al técnico David Rojas 'Valenciano' y se perfiló un relevo en el banquillo con el aterrizaje de Salva Ballesta. Digno de un guión de Tarantino.

Membrado quiere 'profesionalizar' la parcela deportiva. En su acepción relativa a la dedicación exclusiva al club blanco, como por ejemplo pasar a ejercitarse por las mañanas, no en cuanto a la calidad de sus trabajadores. Lo curioso de esta situación es que cuando los dirigentes contactaron con Valenciano para incorporarle al Real Jaén, el técnico estaba dispuesto a dejar su actual trabajo para dedicarse al club y desarrollar precisamente un proyecto de esas características. Lo que se le negó entonces se pone en marcha ahora.

Así las cosas, el de ayer fue un día intenso informativamente hablando. Tomás Membrado y Andrés Rodríguez comparecieron en La Jugada de Canal Sur Jaén y dejaron una gran cantidad de titulares. Membrado reconoció que «se han tenido conversaciones con Salva Ballesta. Es un proyecto muy amplio. Queremos situar al Real Jaén donde se merece. Para ello debemos tomar decisiones que pueden ser controvertidas y dolorosas de cara al aficionado. El acuerdo está cerrado, de forma verbal». Faltaba resolver la vinculación de Valenciano, que tenía en su contrato una cláusula por la que si dejaba de ser entrenador estaría dos años como Director del Fútbol Base. Membrado dio la orden para intentar convencerlo y que siguiera ligado a la entidad, bien como segundo de Ballesta o realizando otras funciones. Incluso el propio Salva Ballesta dio el visto bueno a mantener el equipo de Valenciano.

El máximo responsable del Real Jaén explicaba que «no es sólo traer a un nuevo entrenador se reestructura el cuadro técnico, con la idea de que empiece cuanto antes mejor. Queremos arrastrar a una provincia entera. A Valenciano se le ha ofrecido que siga. Si personalizamos el Real Jaén no avanza, el Real Jaén tiene que profesionalizarse».

Valenciano no aceptó

Y añadió: «A Valenciano se le da la oportunidad de que se suba a un tren y deje su trabajo de las mañanas, no le estamos destituyendo si es listo se quedará para formarse. Porque vamos a traer a grandes profesionales. Se están haciendo mejoras. Se le ha ofrecido por orden directa mía. La oportunidad de su vida. Que continúe para siempre con el Real Jaén. Incluso mejores condiciones económicas, pero siempre cumpliendo la premisa de que esto no es un equipo de pueblo, hay que darle aspecto profesional. A Valenciano lo admiro y lo aprecio. Sería una ilusión muy grande que estuviera con el Real Jaén cuando esté en los puestos que se merece. Dando las órdenes para que continúe en el próximo proyecto. Si es negativa tendrá las puertas abiertas de la entidad porque es una persona muy apreciada».

Pero Valenciano dijo no a esta propuesta. «Soy entrenador del Real Jaén y no soy segundo de nadie», incluso ayer aseguraba a IDEAL que estaba esperando una respuesta a su «posicionamiento» ante los pasos dados por el club. «Y si no me contestan yo iré a entrenar este martes porque sigo siendo entrenador del Real Jaén».

Rodríguez anunció una rueda de prensa, para hoy, en la que explicará «la situación del staff técnico». No hay que olvidar que Salva Ballesta está desde ayer en un hotel de Jaén y no firmará hasta que se resuelva la vinculación con Valenciano.

La hoja de ruta sigue siendo «poner al Real Jaén en Primera División. Profesionalizar el club en todos los niveles. Hace tres meses estaba el Real Jaén que no tenía césped, estadio, nada, hemos ido arreglando todos estos problemas. Las decisiones que se han tomado son muy buenas. No sabíamos ni si íbamos a jugar en Tercera División, acuérdense de mis palabras de la posibilidad de jugar en División de Honor», explicó Rodríguez.

Membrado fue más lejos y se preguntó sobre el momento adecuado para tomar estas decisiones. «¿Cuándo lo hacemos, cuando estemos a diez puntos del primero? Si decimos que el Real Jaén es la mejor inversión de la provincia, que vean que lo digo de verdad. Todos debemos entender las decisiones que se toman, que no son fáciles».

Sobre el aterrizaje de Rubén Andrés como nuevo Director Deportivo, Rodríguez señaló que «viene recomendado desde altas instancias de la Federación y del fútbol nacional. Su continuidad dependerá de él. Me ha costado mucho trabajo convencerlo para que venga al Real Jaén. A su hermano no le pagaron muchas mensualidades, se podría decir todo lo contrario, que un señor que el año pasado no hablaba bien del Real Jaén cree en el proyecto del señor Membrado».

Membrado se ratificó sobre su intención de escuchar «siempre» a la afición. «He ampliado el Consejo de Administración a 25 miembros para escuchar a toda la afición. Se tomarán muchas decisiones que serán controvertidas y que no gustarán a la afición. Siempre con honestidad y transparencia». Y añadió que los responsables de la parcela deportiva «tienen luz verde para trabajar, no nos vamos a meter. Hay presupuesto para reforzar, el más alto del Grupo. Para confeccionar un equipo que luche por los puestos de cabeza».

Para finalizar, Membrado y Rodríguez expusieron su eje vertebrador del proyecto: «Hay una máxima. El escudo es lo primero. Por encima de todas las personas. Si quiero que venga la Selección Española tendré que rodearme de gente que pueda. Ese es el Real Jaén que queremos».

Junto a Salva Ballesta todo parece indicar que trabajará Rubén Andrés con plenos poderes en la parcela deportiva. Ballesta lo alabó ayer en conversación con IDEAL y aseguró que «es una persona con amplios conocimientos de Tercera y Segunda B». Quiere que esté en el nuevo proyecto, pero el director deportivo está a la espera de ver cómo se soluciona toda la polvareda levantada sobre su fichaje. «Han sido unos días muy duros. Ahora mismo estoy un poco a la espera para ver si se resuelve todo este tumulto. Estoy trabajando por si todo esto sigue adelante, porque yo quiero que sea así. Uno de mis sueños siempre ha sido ser director deportivo de un gran equipo. He dejado apartada la intermediación de jugadores y quiero dedicarme a la dirección deportiva si me dejan», explicó en el programa Ser Deportivos Jaén.

Además aclaró que no había sido representante de Tejada. «No me he tomado ni un café con Tejada. Mi relación ha sido la misma que con el resto de directores deportivos de Segunda B. Ofreciendo una cartera de clientes que luego es el propio director el que decidía. En las dos últimas temporadas estuvo Adrián Jiménez que lo firmaron Tejada y Arconada. También llegó Trujillo y Víctor Andrés, que tuvo novias en enero y no salió para ayudar al Real Jaén. También el primer año de Nuno Silva».

A sus oídos han llegado las críticas de un sector de la afición jienense. «Me comentó un amigo que había pancartas en mi contra. Para llegar hasta ahí he tenido que sacrificar cosas y resulta que cuando llegas donde quieres te encuentras con una patada en la cabeza. Tengo la conciencia tranquila, no he hecho nada por perjudicar al Real Jaén. Que se me juzgue por lo que voy a trabajar».

Además reconoció que él había propuesto el nombre de Salva Ballesta.