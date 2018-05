El Real Jaén se despide en Socuéllamos del play off

Se acabó. El Real Jaén no pudo con los elementos, pero tampoco puso de su parte en un duelo en el que los locales fueron superiores ante un bloque jienense que no tiró entre los tres palos durante los noventa minutos reglamentarios. Se compitió y se luchó pero sin disparar a puerta, para un equipo que estaba obligado a marcar, no se puede pasar de ronda.

Los blancos estuvieron madurando el partido sabedores de que el tiempo podía jugar a su favor. Pero se les pasó la fruta y el Socuéllamos supo asestar dos golpes mortales en la recta final del choque por mediación de Pepe Delgado.

Los jugadores blancos reconocieron al final del partido los mayores méritos del Socuéllamos para pasar la eliminatoria.

Toca seguir remando, un año más, para salir de Tercera. Lo único claro es que esta afición nunca se rinde.