Real Jaén El Real Jaén descarta contratar a Blai Pons y acelera para firmar a un central polivalente El jienense Higinio da un pase ante un rival del Villacarrillo el pasado domingo. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 14 noviembre 2017, 00:20

Blai Pons no firmará por el Real Jaén. La dirección deportiva estaba a la espera de los informes médicos para tomar una decisión y finalmente el dictamen del fisioterapeuta ha servido para descartar su incorporación. Para que el central zurdo mallorquín estuviera al cien por cien tendría que pasar un periodo de tiempo de entre un mes y medio y dos meses y el club blanco no puede esperarle en estos momentos debido a la falta de efectivos precisamente en esa línea. Por eso se ha decidido no firmar al jugador e intensificar las gestiones para que recale cuanto antes un defensa polivalente con experiencia.

El jugador de 23 años llegó al Real Jaén hace unos diez días, sin equipo tras rescindir con el CD San Fernando para recuperarse de una lesión de pubis. Ha estado trabajando con el equipo dirigido por Salva Ballesta, incluso se le evaluó en un amistoso disputado la semana pasada ante La Guardia, pero el club no ha obtenido la total seguridad de que la lesión está superada y que las posibilidades de recaída son mínimas.

Así, la situación se complica de cara al próximo compromiso. El conjunto banco tendrá varias bajas importantes para su duelo del domingo en el Nuevo La Victoria ante el Atlético Mancha Real (11:45 horas). Juanlu cumple ciclo al haber visto en Villacarrillo su quinta amarilla y Víctor Armero, futbolista que estaba creciendo en las últimas jornadas, tampoco estará por su expulsión. La baja de Juanlu se suma a la lesión del central Heredia y llega en una posición, el lateral derecho, en la que el bloque dirigido por Salva Ballesta no tiene recambios tras la salida de la entidad de Tomás Poblaciones.

Hay que subrayar que Heredia sigue recuperándose de la lesión que sufrió tras el choque disputado ante el Guadix. Lo que en un principio se diagnosticó como unas simples molestias por una fuerte contractura, desveló, tras realizar una ecografía, que había rotura de bíceps femoral de casi dos centímetros. Una lesión que supone la baja durante casi mes y medio. El jugador ya está empezando a correr y en una semana podría volver a trabajar con el grupo. Su retorno se ha fijado para dentro de dos semanas, si no hay recaída.

A la hora de buscar soluciones todo indica que Ramón cambiará su posición para actuar de lateral derecho y algún jugador del centro del campo (Rivera o Cervera) la retrasará para hacer de pareja de Dani Fragoso en el centro de la defensa. Todo siempre y cuando no llegue un fichaje a la casa blanca en los próximos días. Algo que no se descarta ya que la dirección deportiva ha acelerado las gestiones debido a las necesidades del equipo en esta línea.

La dirección deportiva trabaja para mejorar la plantilla y que el Real Jaén cuente, al cierre del mercado fijado para el 31 de enero, con un plantel de garantías para acabar en el mes de mayo como uno de los cuatro primeros clasificados que dispute el play off de ascenso a Segunda División B.

Hay dos fichas libres, una sub 23 y otra de mayores, y el club sigue buscando refuerzos. La prioridad es un defensa pero no se descartan salidas y un mayor número de aterrizajes si es para mejorar el nivel del actual plantel.

El misterio Copete

También está el misterio Nando Copete, jugador que ha desaparecido de las convocatorias. Titular en las nueve primeras jornadas ligueras, y disputando minutos en las tres siguientes, Copete no ha vuelto a jugar desde entonces coincidiendo con la abultada derrota en Motril (3-0). Tres jornadas sin saber de él, pese a que con los blancos ha firmado dos tantos y es un extremo con un gran olfato goleador.

Copete llegó al Real Jaén procedente del Cacereño, con el que fue campeón del Grupo XIV de la Tercera División, quedándose a una eliminatoria del ascenso y anotando 14 goles. Nacido en Almendralejo, el año anterior fue segundo con el Badajoz en la misma categoría, marcando 6 tantos, y anteriormente estuvo en el Extremadura, donde hizo 29 dianas en dos temporadas. También militó un año en Segunda B con el filial del Getafe.

Ballesta considera que el jugador no está al mismo nivel que sus compañeros y por eso no ha entrado en las convocatorias. Pero lo cierto es que en el seno de la afición blanca hay cierta extrañeza por su ausencia de las últimas jornadas.

La dirección deportiva, encabezada por Rubén Andrés, mantuvo un cónclave con el representante del jugador, hace dos semanas en Málaga. «Se le dio un tirón de orejas para que el jugador diera un paso al frente en los entrenamientos y luchara por hacerse un hueco en el equipo. Dar un poquito más de lo que está dando hasta ahora».

También se ha hablado con el delantero Luizinho para evitar que se repitan las acciones que desembocaron en su expulsión ante el Martos CD. El jugador necesita adaptarse al arbitraje que de destila en España.

Pico, recuperado y en casa

La buena noticia en la casa blanca pasa por la recuperación de Pico. El jugador tuvo que ser retirado en camilla tras sufrir un fuerte golpe en la disputa de un balón aéreo. Tras pasar la noche en observación ayer fue dado de alta y ya está en su domicilio. «Ya en casa. Todo perfecto, gracias a todos los que se han preocupado por mí», publicó el futbolista en sus redes sociales.

Por otro lado, viendo el vaso medio lleno es justo decir que el equipo ha enlazado cuatro jornadas sin conocer la derrota, pero los dos últimos empates en los derbis jienenses no le han dado al equipo para hacerse un hueco en los puestos de privilegio del Grupo IX. Otra cosa es el rendimiento del bloque en el rol de visitante, donde el Real Jaén no acaba de despegar y por ahí se le está escapando el play off.