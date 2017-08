Real Jaén El Real Jaén ya ha depositado el dinero pendiente al cuerpo técnico de la pasada temporada La entidad jienense no tendrá ningún escollo para tramitar las fichas de los jugadores de esta campaña. / REAL JAÉN La dirección deportiva se muestra «optimista» sobre la posible llegada en los próximos días del delantero «contrastado» que busca el club JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 12 agosto 2017, 00:41

Tomás Membrado y su equipo siguen cumpliendo. Con discreción y sin grandes alharacas. Según ha podido saber IDEAL el club blanco ha depositado las cantidades adeudadas al cuerpo técnico de la temporada pasada en la cuenta habilitada por el Colegio de Entrenadores. Una muy buena noticia que despeja el camino para que la entidad pueda tramitar las fichas de los jugadores y así el bloque dirigido por David Rojas 'Valenciano' pueda competir el próximo sábado en el feudo del Atarfe con total normalidad.

Hace aproximadamente algo más de un mes esta redacción desveló que el Real Jaén tendría los derechos federativos bloqueados hasta que no pagara al cuerpo técnico de la pasada temporada. No podían tramitar fichas, ni de jugadores ni técnicos, hasta que no pagaran a Ramón Tejada, José Luis Ramos y a José Manuel Barla. Tenían de plazo hasta un día antes de que empezara la competición liguera, pero han decidido solucionar este tema mucho antes.

Un ejemplo más de buena gestión de la nueva directiva. Llama la atención el silencio que mantiene la junta directiva sobre éste y otros asuntos administrativos. En todo momento los directivos se han limitado a realizar declaraciones públicas asegurando que no habría problema para que el equipo compitiera, pero una vez solucionado el escollo es llamativo que no se la haya dado publicidad. Sucede igual con la sentencia favorable que obtuvo la entidad en el tema de la Agencia Tributaria en el Tribunal Superior de Justicia. «Este tema debéis tomarlo como una gestión normal en cualquier empresa. Como ya dije es posible dar viabilidad al club con lo que se tenía simplemente gestionando y dando más importancia al escudo que a los intereses personales. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora y en este breve tiempo se ha sacado al enfermo de la UCI y con pequeñas aportaciones de dinero sin necesidad de grandes inversores como se decía», explicaba Membrado a esta redacción interrogado por el tema de Hacienda. Añadiendo que «se trata de una gestión normal en cualquier Sociedad medianamente seria y que resultan más eficaces si se hacen con discreción».

Con todo, el club ha resuelto parte del problema que tenía con el cuerpo técnico, el más inmediato. Porque con Ramón Tejada el asunto tiene mucho más calado. Su contrato es diferente al de Barla y Ramos y acabará por dirimirse en los tribunales.

Por otro lado, la dirección deportiva sigue «trabajando sin cesar en el empeño de buscar lo que queremos. Atentos al mercado, entablando conversaciones con jugadores. Somos optimistas en cerrar la contratación en los próximos días. Los jugadores que nos interesan no están solo hablando con nosotros, tienen varias ofertas. Firmar por firmar es algo que no nos planteamos», explicó ayer Fernando Campos.

Dos fichas libres

El Real Jaén tiene dos fichas libres para jugadores que no sean sub 23. «La prioridad es contratar ya al punta y después con la ficha que nos queda estaremos atentos al mercado, pero no tenemos que cubrirla necesariamente este mes. Nuestro mercado no acaba el 30 de agosto como en Segunda B».

Campos hace una valoración «muy positiva» de lo que llevamos de pretemporada. «Estamos muy contentos de la plantilla que hemos confeccionado».

Al primer duelo liguero el equipo llega «con mucho optimismo. Hemos visto al Atarfe, igual que ellos a nosotros. Será un partido complicado como en cualquier competición, donde los equipos todavía no están rodados, pero confiamos en el grupo y en el trabajo que está realizando David».

Sobre el Trofeo del Olivo, «los directivos siguen manos a la obra. Se está trabajando con un equipo, porque se pretende que sea lo más atractivo para la afición. Compaginarlo con su Copa del Rey y su calendario».

En cuanto al horario de los partidos, Fernando Campos explica que la intención «era jugarlos por la mañana, pero ahora en agosto no. Para el duelo ante el Maracena se podría jugar el domingo a eso de las 20:00 horas. Con las temperaturas que estamos sufriendo no tiene sentido jugar por la mañana. También en las primeras semanas de septiembre si se mantienen estas temperaturas».

El secretario técnico y adjunto a la dirección deportiva del Real Jaén ve muy «atractivo el Grupo IX. Los equipos jienenses se han reforzado muy bien. Vi al Mancha Real en el triangular en Atarfe y me agradó mucho. Torredonjimeno mantiene la base del año pasado y ha firmado lo que necesitaba, el Martos cuenta con una base buena de la pasada temporada. Todos tienen sus posibilidades y están haciendo las cosas bien». Y sobre los favoritos a ocupar los puestos de privilegio de la tabla destaca que «es complicado jugar a adivino, pero por las plantillas puedo decir que Antequera, Malagueño que estuvieron arriba, el Palo se ha reforzado bien, junto con los tres que hemos bajado, Huétor Tájar también estará por ahí luchando, y siempre hay alguna sorpresa». Y añade que «habrá siete o nueve equipos, Loja y Motril también tendrán algo que decir».