El Real Jaén decide rescindir el contrato del utillero 'Pipiolo' de forma unilateral

J. MUDARRA Jaén Miércoles, 28 junio 2017, 04:54

La nueva directiva del Real Jaén no solo no cuenta con los jugadores que había en la plantilla sino que al parecer tampoco con los trabajadores. Ayer el club anunciaba en una escueta nota que la próxima temporada no contará con los servicios de Francisco Martínez Hervás, conocido como por todos en la victoria como 'Pipiolo', el utillero del primer equipo en las últimas temporadas y trabajador del club desde hace un cuarto de siglo.

La decisión se le comunicó a Pipiolo el pasado sábado cuando la nueva directiva le comunicó rescindiría el contrato que les unía al no poder hacer frente a su nómina. Para aquellos que no lo sepan, la situación de impagos que sufría la plantilla de la pasada temporada es aun más dura para el hasta ahora encargado de material de los blancos. El día uno de julio serán nueve las mensualidades que le deba el club a una de esas personas cuyo trabajado es imperceptible para la mayoría de los aficionados pero sin el que el funcionamiento del equipo sería imposible.

«Desde el Real Jaén CF le agradecemos enormemente su gran implicación, disposición y profesionalidad, tanto en las épocas buenas, como, lo que es más importante, en las malas, y le deseamos la mayor de las suertes en el futuro», terminó el comunicado del club. Se marcha de esta forma contra su voluntad, y con la intención de cobrar el dinero que se ha ganado con su trabajo, uno de los hombres más queridos por jugadores, cuerpo técnico y afición. Se va uno de los de siempre.