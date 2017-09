REAL JAÉN El Real Jaén dará facilidades para acudir a la futura ampliación de capital del club Partido del Real Jaén disputado en Atarfe. / R. L.PÉREZ Los aficionados podrán financiar el desembolso en cinco años y las empresas tendrán contraprestaciones publicitarias JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 7 septiembre 2017, 01:54

Facilidades a aficionados y empresarios. La entidad jienense dará múltiples facilidades a los particulares y empresas que acudan a la futura ampliación de capital con la que la directiva quiere dotar de liquidez al Real Jaén y acabar con las deudas que lo asolan desde que se convirtió en sociedad anónima deportiva.

De esta forma, los aficionados únicamente tendrán que realizar un desembolso del 25% de la inversión que quieran realizar. El resto lo podrán abonar en cinco años, a razón de un 15% cada anualidad. Un ejemplo práctico quedaría así: Si un aficionado desea invertir mil euros, sólo tendría que abonar en un primer momento 250 y durante cinco años pagaría 150 cada año.

«La primera parte de la financiación la hará el Real Jaén, sólo hay que hacer un desembolso del 25% y el resto a razón del 15% cada año. Todo esto sin intereses», explicaba el máximo responsable del Real Jaén, Tomás Membrado, en el programa Onda Deportiva Jaén que dirige José Cortés.

«A las empresas se les ofrecerá una publicidad permanente, porque vamos a colocar en la fachada principal a todos los particulares y empresas que participen en esta ampliación de capital. Incluso aunque después vendan sus acciones. Será una publicidad permanente para toda la vida», añadió.

Las acciones tendrán un valor de un euro. Las actuales se reducen a cero. «Es un título que te da la preferencia para adquirir ahora un nuevo paquete».

Membrado añadió que «las anteriores aportaciones se hacían por amor a tu equipo y a tus colores, ahora el que invierta tendrá la tranquilidad de que se va a gestionar con un patrimonio ya existente, por lo que las inversiones estarán muy garantizadas».

También se está hablando «con entidades financieras, Caja Rural y Banco Santander, que tienen interés en financiar a las personas que opten por esta opción, pero le hemos dado más importancia a que sea el club el que dé estas posibilidades».

Membrado subrayó que «mientras estemos en Tercera y Segunda B intentaremos repartir pocos dividendos porque queremos que los ingresos del club se queden en el propio Real Jaén. Y cuando ascienda a Segunda A habrá reparto de dividendos y plusvalía cuando quiera vender las acciones».

La idea es que aproximadamente en octubre empiece un plazo de un mes para los que tienen derecho preferente, los actuales accionistas, y si quedan acciones por colocar se abriría un segundo plazo de dos meses para el resto de interesados.

«Aunque no se hubiera preparado la ampliación de capital o hubiera sido más modesta el Real Jaén podría haber seguido vivo y funcionando pero con una gestión más austera y con mucha dedicación. Todas estas gestiones no son cosa mía, lo son de un equipo comprometido y que dedica a la entidad muchas horas de su tiempo». Además, el próximo día 18 a las 20:30 Tomás Membrado estará en el salón Mudéjar para que los pequeños accionistas conozcan el proyecto y la forma de participar en la ampliación de capital.

Por otro lado, «el presupuesto se anunciará cuando acabe la campaña de abonados. Todo lo que se ingrese se invertirá en el equipo. Por ahora no está cerrado. Este año es un poco especial. El resto de años estará claro. Al no terminar hasta final de año el plazo de fichajes, el presupuesto no está cerrado. Salvo los filiales el presupuesto será de los más altos de Tercera División».

Viaje a Antequera

Además, la Federación de Peñas del Real Jaén ha organizado un viaje para el duelo del próximo miércoles en el feudo del Antequera de José Jesús Aybar. La salida tendrá lugar a las 16:30 horas desde la explanada del Corte Inglés y el precio será de cinco euros la entrada y siete el autobús. Los interesados se pueden inscribir en Trino Viajes.