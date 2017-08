Real Jaén El Real Jaén no cuenta con Álvaro Jandra Álvaro Jandra conduce el esférico durante un encuentro de esta pretemporada. / REAL JAÉN El canterano, que estaba a prueba, lamentó la decisión: «El año de la cantera decían, prefiero morderme la lengua y salir bien del club, mi club» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 8 agosto 2017, 01:27

El canterano Álvaro Jandra Jiménez ha visto frustrado su sueño de triunfar en el Real Jaén. El propio futbolista emitió ayer un comunicado en sus redes sociales anunciando que el club no cuenta con sus servicios. Lo cierto es que Jandra, de 23 años, estaba a prueba con el primer equipo, pero la entidad le ha trasladado que no entra dentro de su proyecto deportivo. Jandra, toda una vida ligado al club blanco salvo en la temporada 2015-2016 en la que a las órdenes de Manuel Chumilla jugó en Tercera División disputando 21 partidos, tendrá que hacer como muchos otros jóvenes aprendices de futbolistas con clase de la provincia jienense y probar suerte en otro equipo. Y todo pese a que esta temporada era «el año de la cantera decían, pero bueno prefiero morderme la lengua sobre muchas cosas y salir bien del club, de mi club», aseguraba el jugador.

Jandra había destilado gotas de futbolista con mucha clase durante esta pretemporada. Incluso marcó un tanto de bella factura en una falta directa en el encuentro ante el Villargordo, cerrando el 0-4 con el que se impusieron los pupilos dirigidos por David Rojas 'Valenciano'.

La temporada pasada explotó su faceta realizadora marcando con el filial 21 tantos. Maneja las dos piernas y posee un preciso disparo de falta directa.

«A 13 días para el inicio de la liga se me comunica que finalmente no entro en los planes del equipo y que por tanto quedo desvinculado del Real Jaén, el equipo de mi niñez y que llevo defendiendo 12 años. Aunque recibí ofertas muy atractivas decidí aceptar la propuesta del Real Jaén, que era ganarme un puesto. Me sacrifiqué como el que más, luché como el que más y para mí queda que era válido para estar en este equipo aunque hayan decidido que mi sueño se acabe. No era lo que esperaba recibir ni oír pero no queda otra que aceptar las cosas como vienen y levantarse cuanto antes», destacó el futbolista jienense.

Recibió numerosas muestras de apoyo en las redes sociales. «No valoran a los que realmente han sufrido, han llorado y se han dejado la vida por el club desde chiquitos. Cabeza arriba y a seguir», le espetó un seguidor blanco. «Hay que mantener a gente de la casa, creo que nos equivocamos» o «mucha competencia en banda, con tantos fichajes, ya dejaste un detalle de tu calidad con ese golazo de falta». Y «tú me representas, tú sientes el escudo, ojalá vuelvas pronto».

Jandra quiso «agradecer a todos y cada uno de los entrenadores que he tenido hasta el día de hoy, compañeros, amigos, gente del club (Pipi, Josemi, Bolas...) directivos, el haber hecho posible defender este escudo durante 12 años, la mitad de mi corta vida, y la mayoría de mi pequeña trayectoria deportiva».

El canterano reconoció que se cierra una puerta, pero otra se puede abrir. «Se acaba mi sueño, aunque espero y deseo que sea porque algo mejor está por venir y sobre todo que sea porque podré defender este escudo en próximos años y que se me valore como tal».

Y se despidió como «un jugador de la casa, un lagarto más, que lo único que desea es que este sea un gran año, que se vuelca a ascender y ahí estaré en la grada para presenciarlo, para derramar lágrimas de felicidad como hice años atrás. Y sobre todo espero que este escudo se vuelva a ganar el respeto que se merece. Gracias por todo Abuelo, sigue latiendo que quiero volver a defenderte por cada rincón de Andalucía y de España. ¡Hala Jaén!».

Por otro lado, tal y como adelantó ayer IDEAL el Real Jaén ha iniciado las obras de acondicionamiento de su Estadi. El club emitió ayer un comunicado en que subrayó que el fin era «adecentarlo, subsanar sus principales desperfectos, darle una buena imagen y sobre todo que sea un lugar lo más acogedor posible para todos nuestros aficionados».

Además, se pretende que «a partir de ahora se pueda llevar un mantenimiento del mismo en buenas condiciones. De este modo, se van a arreglar los deterioros provocados por los últimos robos, roturas y agujeros, se van a pintar determinadas zonas, mejorar la imagen de otras, limpiar los servicios y asientos, etc.».

Para realizar esta labor, el club ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Grupo Avanza, «convenio que en próximos días se formalizará y del que se darán a conocer todos sus detalles».

Esta actuación se enmarca dentro de «nuestro proyecto global de mejorar las condiciones en las que se desenvuelva la actividad del equipo, así como prestar el mejor servicio a nuestra afición. Recordemos que en los últimos días se ha llevado a cabo una resiembra total de nuestro césped, de modo que esperamos que presente un gran estado para el inicio de liga. Igualmente, se está cambiando el sistema de accesos al Estadio, informatizándose y modernizándose para mejorar el control y hacerlo mucho más ágil, lo cual se traduce, entre otras cosas, en que habrá lectores de códigos de barras en las puertas, y ni los carnets ni las entradas se picarán. Además, en breve podrán también adquirirse dichas entradas y realizar otras gestiones on line».

Desde el club jienense esperan «que este esfuerzo que se va a realizar y todas estas mejoras redunden tanto en que la afición esté cómoda y asista en masa al Estadio, como en el propio rendimiento del equipo».