REAL JAÉN El Real Jaén cuenta con 807 abonados, un 20% nuevas altas Las oficinas del club blanco han recibido la visita de un buen número de aficionados. / JOSE A. GUTIÉRREZ Los precios oscilan entre los 45 euros de los fondos, hasta los 150 que costará un asiento en el antepalco, todos ellos con la camiseta JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 16 julio 2017, 01:59

Satisfacción por la respuesta de los aficionados a la campaña de abonados. El Real Jaén terminó su primera semana de captación con una cifra de 807 abonados, un registro que supera con creces las previsiones más optimistas. Pero además, los responsables de la entidad se muestran muy contentos porque «un buen número corresponden a nuevas altas, aproximadamente un 20% de los que se han acercado a las oficinas del Nuevo La Victoria no tenían su carnet en el curso pasado», explican desde el club blanco.

Los aficionados están valorando, además, de forma muy positiva, el trato «el trato cercano y amable» que están recibiendo cuando bajan al coliseo blanco. También la eficacia y rapidez de la gestión, ya que en una sólo visita, y en menos de diez minutos, se tiene el carnet en la mano.

Desde el club se recuerda que «por ahora sólo es posible realizara el pago en efecto. En pocos días se podrá abonar con tarjeta».

Así, entre los más de 800 que han rubricado su compromiso con los colores blanco y morado no podía faltar el socio número uno, Francisco Navarro Soriano.

Hasta el 31 de agosto existirá la oferta del 'Pack Todos Sumamos', que por un único precio incluye el abono y la camiseta oficial blanca personalizada de la temporada 2017-2018, que seguirá siendo de la firma Mercury. Para beneficiarse de esta oferta, sólo habrá que realizar un depósito de 25 euros al sacar el abono.

La campaña de captación de abonados del club capitalino se rige esta temporada por unos precios económicos que están comprendidos entre los 45 euros, que es lo que vale un carnet en uno de los fondos, hasta los 150 que costará tener un asiento en el antepalco. Los precios para tribuna variarán entre los 110 y los 80 euros mientras que la preferencia tendrá un precio fijo de 55 euros.

Para tramitar su abono para los seguidores que residen fuera de la provincia jienense (algunos en el extranjero) y que no pueden desplazarse hasta la capital, el club ha anunciado que «dado que por el momento no se puede habilitar una plataforma de abono 'on line', disponemos de la dirección de 'email' abonos@realjaen.com para que se pongan en contacto con nosotros y podamos atender sus casos particulares».

Además, tal y como adelantó IDEAL, el club no modificará los precios de los abonos de los niños mayores de cuatro años, que deben pagar lo mismo que un adulto cuanto la temporada pasada era la mitad y había promociones.