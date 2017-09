REAL JAÉN El Real Jaén contratará a un director con plenos poderes en la parcela deportiva El equipo celebra uno de los tantos logrados el domingo en La Victoria. / JUANDE ORTIZ Después del cese de Fernando Campos la entidad se está moviendo para firmar «a una persona o empresa que profesionalizará el club» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 19 septiembre 2017, 00:54

Se avecinan más movimientos y cambios en el Real Jaén. Los máximos responsables de la entidad jienense andan inmersos en la futura ampliación de capital, que se aprobará y se iniciará mañana con la celebración de la Junta General de Accionistas y de la que el máximo accionista Tomás Membrado dio ayer explicaciones a la Asociación de Pequeños Accionistas, pero no se olvidan de la parcela deportiva. De esta forma, los dirigentes del club blanco desean profesionalizar la parcela deportiva y buscan en el mercado un director deportivo/manager general que tendrá plenos poderes en la parcela deportiva del Real Jaén.

Así, tras el cese en la noche del pasado viernes del hasta ahora director deportivo, Fernando Campos, los responsables del club blanco trabajan para firmar «a una empresa o persona que profesionalice al Real Jaén y que se encargará de todo el tema deportivo. Tomará todas las decisiones y llevará la parcela deportiva del club». Declaraciones realizadas ayer por parte del Consejero Delegado, Andrés Rodríguez, en el programa Ser Deportivos Jaén. Se trata pues de dotar al Real Jaén de «gente deportiva de primer nivel». Unas manifestaciones que explican mejor que el comunicado que emitió el propio club para dar los motivos del cese de Fernando Campos, en un texto que aludía principalmente a cuestiones económicas: «Con unos gastos e inversiones que no nos podemos permitir en una categoría como la nuestra, pues saldría en torno a los 30.000 euros anuales». Llegados a este punto la pregunta es bien sencilla, ¿la contratación del nuevo máximo responsable de la parcela deportiva no tendrá también un coste económico similar o incluso superior?».

Lo cierto es que Fernando Campos asegura sentirse «engañado y manipulado». E incide en que su marcha se debe a «temas personales que tienen que ver con el tema deportivo. A nivel personal, porque digo esto no me gusta y no me callo nunca cuando algo no me parece bien». Por cierto, también habrá cambios en la parcela comunicativa del club y la empresa jienense Hermes Comunicación podría pasar a encargarse de esta parcela.

Análisis de los rivales

Por otro lado, desde el club le han asegurado a esta redacción que «las funciones que hasta ahora realizaba Fernando Campos en cuanto a análisis de los rivales a los que deba irse enfrentando el Real Jaén las asumirá el cuerpo técnico del primer equipo (David Rojas 'Valenciano' y su segundo Óscar Burgos)» y en el caso de que les coincida con el partido del primer equipo «deberán usar los recursos técnicos (vídeos) que estén disponibles». Fernando Campos tenía previsto este pasado fin de semana ver varios partidos.