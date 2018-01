REAL JAÉN El Real Jaén confirma el fichaje del extremo Álvaro Torralbo Torralbo, izquierda, ejercitándose ayer junto a sus nuevos compañeros. / REAL JAÉN Álvaro Torralbo y Mario Martos se ejercitaron ayer con una plantilla jienense en la que Pico y Juanlu siguen trabajando al margen JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 20 enero 2018, 03:01

El club blanco confirmó ayer viernes el aterrizaje en la plantilla dirigida por Salva Ballesta del extremo cordobés Álvaro Torralbo (01/02/1996), que llega procedente el Badajoz (Segunda División B), equipo con el que sólo había jugado un partido. El futbolista firmó ayer por la mañana su contrato y pasó un reconocimiento médico. Además, se ejercitó con sus nuevos compañeros.

Álvaro se formó en la cantera del Real Madrid hasta fichar por el juvenil del Málaga de División de Honor en la campaña 2014/15. El curso siguiente pasó a las filas del Sevilla C donde disputó 2 temporadas hasta llegar este pasado verano al Badajoz en 2ª B. Es un extremo habilidoso y con mucha calidad y reforzará al equipo en la lucha por conseguir el ascenso. La pasada campaña jugó 30 partidos (27 de titular) y anotó 6 goles con el tercer filial hispalense en el grupo 10 andaluz de Tercera.

Torralbo es un jugador que puede ofrecer varias alternativas tácticas a Marrero, ya que puede desenvolverse como extremo y también como medio centro.

En la entidad jienense la puerta de salida y entrada de futbolistas no para de dar sorpresas. Todas las miradas están centradas en el también cordobés sub 23 Vera, quien no entró en la convocatoria del último partido del club blanco ante el Melistar en una lista en la que sí tuvieron hueco dos juveniles. Vera saldrá de la plantilla. Y el club está negociando la ampliación del contrato de Juan Carlos, por su buen rendimiento y proyección.

El Real Jaén CF se ejercitó ayer en el campo federativo 'Sebastián Barajas' preparando el choque del domingo (18:15) ante el CD El Palo en el Estadio Nuevo San Ignacio. «En la sesión han participado a pleno rendimiento los dos nuevos fichajes de la entidad, Mario Martos y Álvaro Torralbo. También ha trabajado con el grupo Juan Carlos, recuperado ya de su proceso gripal, mientras que Pico y Juanlu han continuado recuperándose al margen del grupo. Salva Ballesta no ha dirigido la sesión al estar en Sevilla en la misa funeral por su madre», según explica la entidad jienense en un comunicado.