Real Jaén Un Real Jaén mucho más completo
El conjunto de Salva Ballesta mantiene su solidez defensiva y mejora en pegada JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 30 enero 2018, 02:15

El Real Jaén es un bloque inmerso en una dinámica constante de mejora y crecimiento. Es el sello incorporado por la dupla formada por Salva Ballesta y Rubén Andrés. Un conjunto mucho más férreo y sólido que está poniendo las bases para intentar recuperar la categoría perdida la temporada pasada.

Números mandan y cantan en esto del fútbol y en el caso del Real Jaén componen una dulce melodía entre los aficionados blancos. 14 jornadas sin hincar la rodilla, equipo menos goleado y con sólo dos tantos encajados en toda la temporada en el rol de local.

Se ha mejorado el plantel, pero también se ha aumentado la competitividad entre los peloteros que iniciaron la temporada. Ahora Salva Ballesta cuenta con dos jugadores por puesto a un nivel similar. El único que falta por meter en esta dinámica es al delantero portugués Luizinho, que parecía rescatado para la causa tras el partido en el Sebastián Barajas pero desde entonces no ha vuelto a jugar y el pasado domingo frente al Antequera no entró en la convocatoria. Es un jugador joven (sub 23) y la dirección deportiva sigue apostando por darle un tiempo de aclimatación para que pueda demostrar sus cualidades.

Gran parte del mérito corresponde a Ballesta y Andrés, pero sería injusto olvidarse de los que confeccionaron la plantilla este pasado verano. Los peloteros que vinieron de la mano de Campos y Valenciano siguen teniendo un papel principal en cada alineación.

Por otro lado, a menos de 48 horas para que se cierre la ventana que supone el zoco invernal el club mantiene varios frentes abiertos. La plantilla no está cerrada, en ninguno de los dos sentidos, y se seguirá trabajando hasta última hora en la posibilidad de nuevas llegadas y salidas. Los motivos: jugadores que busquen mayor protagonismo en forma de minutos en otros equipos (Rentero) lo que supondría la llegada de un sub 23 al equipo por el deseo de Ballesta de contar con un mínimo de dos peloteros por puesto. Tampoco hay que descartar las sorpresas porque el club buscará hasta última hora pescar en el mercado de la categoría de bronce del fútbol nacional, incluso alguna salida sonada de futbolistas de peso en esta plantilla. Uno de los que más ha sonado en los últimos días, Juan Carlos, volvía ayer a reiterar su intención de terminar la temporada en el Real Jaén.

El equipo blanco suma 14 jornadas sin perder y puede presumir de ser el menos goleado del grupo IX. El objetivo sigue pasando por estirar la buena racha y aguardar el tropiezo del Atlético Malagueño para intentar asaltar un liderato que ahora está a ocho puntos.

Los de Ballesta tienen ahora dos salidas, Torremolinos y Loja, para después recibir en el Nuevo La Victoria al filial malagueño.

«El trabajo defensivo comienza como dice el míster con los puntas y a partir de ahí todas las líneas trabajan muy duro para dejar la portería a cero, por eso hay que felicitar a todo el equipo por haberlo logrado», explicó ayer el meta Arellano, quien tachó de espectacular el trabajo de sus compañeros en una racha de partidos sin perder que demuestran el intenso trabajo que realizan cada partido los jugadores de Salva Ballesta. «Por eso estamos todos muy contentos. Otra victoria con la portería a cero, con un trabajo espectacular de todo el grupo. Ahora toca pensar en el Torremolinos donde iremos a sacar los tres puntos y ver si el Malagueño pincha y nos podemos aprovechar».

Números

El Real Jaén se sigue mostrando sólido atrás y mejora en pegada, un aspecto que urgía mejorar. Pese a todo, los de la capital jienense siguen teniendo a siete bloques, de los nueve primeros clasificados, por encima en la lista de máximos realizadores del grupo. 40 tantos han firmado los blancos por los 67 del Atlético Malagueño, los 53 de Antequera, 55 de Motril o los 51 del Loja. Lo compensan, en parte, presumiendo de ser el equipo que menos goles ha recibido: 16, por los 21 del filial almeriense y del Atlético Malagueño o los 25 del Antequera.