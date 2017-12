REAL JAÉN El Real Jaén hace coincidir su último partido de la primera vuelta con la manifestación de Jaén Merece Más El horario del partido ante el Huétor Vega, fijado para el domingo 17 a las 12:00 horas, ha levantado una enorme indignación en las redes JOSÉ A. GUTIÉRREZ Sábado, 9 diciembre 2017, 13:58

El Real Jaén ha hecho oficial esta mañana el horario de su último encuentro liguero de la primera vuelta. La entidad de la capital jienense lo ha fijado para el próximo domingo, 17 de diciembre, a partir de las 12:00 horas. La cita coincide con la manifestación que ha convocado la plataforma ciudadana Jaén Merece Más con salida desde Renfe con el objetivo de demandar inversiones y futuro para Jaén.

De esta forma, esta decisión de la directiva del Real Jaén ha levantado una enorme polémica en las redes sociales. A los pocos minutos de hacerse oficial el horario múltiples aficionados mostraban su malestar por esta coincidencia reclamando que el partido se fijara en otro horario. Muchos han expresado su decisión de no ir al partido, llegando a afirmar que "acudiremos a la manifestación y no al partido pese a ser socio. Espero que ese día esté el campo vacío". También hay quien cree que "el club debería echar una mano a Jaén y cambiar el horario, porque así no sumamos todos".

Se da la circunstancia de que el horario de los partidos del Real Jaén siempre es motivo de debate entre la afición. Es imposible contentar a las preferencias de más de tres mil personas. "Esto es dispararnos al pie. Tiempo hay de rectificar y convencido de que se hará", explicaba otro aficionado en las redes.

Normalmente el horario matutino levanta protestas entre los seguidores amantes del fútbol por la tarde, pero además en esta ocasión choca con aquellos aficionados que tienen que ir por la mañana a la campaña de recolección de la aceituna, por lo que la decisión se torna aún más incomprensible.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la directiva del club blanco para recabar los motivos de esta decisión, pero por ahora no se han pronunciado. Uno de los motivos podría estar en adelantar las vacaciones de los jugadores, ya que la competición sufre ahora un parón tras la disputa de la última jornada de la primera vuelta. El equipo no volverá a jugar hasta el 29 de diciembre un amistoso en Granada frente al Granada B.

El sábado juega el Jaén FS en La Salobreja por lo que los aficionados apuntan al habitual horario del domingo por la tarde como alternativa idónea.