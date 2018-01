Real Jaén El Real Jaén celebra los 4.000 abonados con puertas abiertas el día de los Reyes La campaña de socios para la segunda vuelta del club blanco termina hoy y lo hacer con éxito de haber sobrepasado esa barrera psicológica JESÚS MUDARRA Jaén Viernes, 5 enero 2018, 00:45

Hoy es un día especial. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya tienen los regalos de cientos de miles de niños listos para su entrega pero en Jaén ya ha habido un pequeño anticipo. El Real Jaén celebraba en las redes sociales que su campaña de abonados para la segunda vuelta es ya un éxito y ha conseguido superar la cifra de 4.000 socios. Hoy es el último día en que permanecerá vigente la oferta que comprendía precios que van desde los 20 euros hasta los 80.

Si aun no le han pedido un carnet de abonado lagarto a los Reyes Magos aun están a tiempo. La buena marcha que el equipo ha conseguido mantener en las últimas jornadas de competición junto a unos precios asequibles han conseguido que el club cuente con ese respaldo social al que tanto apela como apoyo para poder resolver los problemas de índole económica en los que se haya envuelta la entidad.

Lo que está claro es que la ilusión ha vuelto a la afición lagarta de igual modo en que hoy los niños la tendrán para ver la cabalgata de los Reyes Magos. Los más pequeños apuran sus vacaciones antes de volver a las aulas y, para abrir boca antes de esta tarde, el Real Jaén ha querido hacer un primer regalo a todos ellos en forma de jornada de puertas abiertas.

Los pupilos de Salva Ballesta tendrán un entrenamiento muy especial en el Sebastián Baraja al que podrán acceder todos aquellos aficionados que lo deseen y en el que se repartirán regalos en forma de merchandaising a los asistentes.

Con la vista en el Atarfe

Esta sesión servirá a su vez como preparación para el que será el primer partido de 2018. Estrenará el año en casa el conjunto blanco recibe al Atarfe Industrial este próximo domingo a las 12:00 horas en un choque en el que la obligación no es otra que la de ganar. No ya por comenzar el año bien o por confirmar que la dinámica del final de la primera vuelta no se ha quedado entre los mantecados, sino porque así lo exige la entidad de un rival ante el que no se puede perder punto alguno si realmente se aspira a ascender de categoría.

El conjunto granadino llega al Nuevo la Victoria con el agua hasta el cuello. Ahora mismo es el quinto por la cola en la tabla clasificatoria, marcando precisamente los equipos que descenderían si la temporada terminase hoy. Al menos tienen los mismos puntos que el San Pedro que es el equipo que tienen justo encima por lo que tendrán en su contra los jugadores del Atarfe esa ansiedad que genera la necesidad de puntuar. Deberán de tratarla con el cuidad con el que se maneja un arma de doble filo los hombres de Ballesta que tiene objetivos bien distintos para esta segunda vuelta.

El Real Jaén comienza el año como segundo clasificado, merced a los 42 puntos que acumula, estando a una distancia de seis puntos del Atlético Malagueño que sigue dominando de forma autoritaria el Grupo IX de la Tercera División. Los números salen para luchar por el descenso y seguro que en la carta de los Reyes de los aficionados lagartos está el que su equipo se mantenga como en el final de 2017.