REAL JAÉN El Real Jaén busca en el mercado un extremo ofensivo y un delantero Fernando Campos, secretario técnico del Real Jaén. / FRANCIS J. CANO Una vez finalizado el mercado de Segunda B el área deportiva, que cuenta con dos fichas libres, una de ellas sub 23, sondea las opciones JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 5 septiembre 2017, 02:01

El Real Jaén busca gol. Una vez cerrado el mercado en Segunda B, el área deportiva del club intensifica sus movimientos para reforzar la plantilla atendiendo a las peticiones mostradas por el técnico David Rojas 'Valenciano'. Se busca un extremo ofensivo y un delantero y para ello la entidad cuenta con dos fichas libres, una de ellas sub 23. El trabajo no será sencillo. A las habituales dificultades que ofrece el zoco de peloteros se añade una máxima con la que trabaja la directiva, con Tomás Membrado a la cabeza: «el déficit cero es nuestra máxima obsesión».

Membrado tiene muy claro que en ningún caso se superará el presupuesto fijado para la contratación de jugadores. «No se cometerán los errores de épocas pasadas. Eso no sería serio ni entra en nuestros planes», ha señalado en varias ocasiones. Así, desde el área deportiva se trasladarán al área económica las propuestas, se estudiarán y si entran en los parámetros económicos marcados la operación tendrá el visto bueno, de lo contrario no. Así de sencillo.

Así lo corroboró, Fernando Campos, secretario técnico y adjunto a la dirección deportiva del club blanco en el programa Ser Deportivos Jaén. «El equipo se ha trabajado dentro de un área técnica, con las decisiones últimas del entrenador».

Añadió que «la afición está expectante, llevamos tres jornadas y es cierto que la media de seis puntos de nueve no es mala pero nosotros somos más ambiciosos. Por nuestra mente no pasaba perder en Atarfe, curiosamente en el partido más completo que ha hecho el equipo y sin embargo no se sumó ningún punto. El equipo tiene margen de mejora y conforme vayan sucediendo las jornadas irá a más».

En cuanto a los refuerzos explicó que «tenemos «dos fichas libres, una de sub 23 y otra de mayores. Desde el área técnica se trabaja a instancias del entrenador. Queremos y pretendemos complementarlas en función de lo que ofrezca el mercado y para mejorar y complementar donde el entrenador crea que están los puestos más necesarios de apuntalar. Siempre con el área económica supervisando. Estamos abiertos al mercado que ya se ha cerrado para la Segunda B. Buscamos alguien de banda ofensivo y también otro jugador de arriba que complemente a Joserra y Migue Montes».

Campos estuvo viendo el duelo del CD El Palo, próximo rival del Real Jaén, ante el Antequera de José Jesús Aybar. «Es una piedra importante de toque. Hecho y con jugadores veteranos. El Antequera ha mantenido el bloque de la temporada pasada y se ha reforzado bien. Un nivel de exigencia alto que nos viene bien después de estas tres primeras jornadas. Serán unos partidos que nos van a medir y evaluar la mejora que buscamos. Algunos nos llevan ventaja en cuanto a rodaje pero eso no debe ser excusa».

Los blancos jugarán este sábado, a las 18:30 horas, ante El Palo. «De la gente de Málaga ha cogido lo mejor, porque se ha quedado como cabeza visible de la zona de Málaga capital y la costa. Tiene gente con velocidad y un entrenador que conoce la categoría. Aquí en La Victoria pretendemos ponérselo complicado».

Fernando Campos reconoció que el equipo tiene que seguir creciendo y mejorando algunos aspectos. «El fútbol es equilibrio y es cierto que a nivel defensivo hay que seguir mejorando. No se pueden conceder tantas ocasiones de gol. Detectamos ese problema y se trabaja para ello».

Alineación indebida

No quiso señalar culpables de la fallida reclamación por alineación indebida del debut liguero en Atarfe. «No se trata de buscar un culpable, desde el club no estuvimos finos en todos los estamentos. El Real Madrid, no el Real Jaén, no se dio cuenta. Los nuevos los consultamos, pensamos en nosotros, no pensamos en el Atarfe. Verbalizarlo en una persona no. Se ha hecho autocrítica en el área técnica. No estuvimos finos. Asumimos nuestra responsabilidad. No se trata de buscar una diana».

Y sí se mostró «contento con la plantilla, equilibrada y cumple las metas propuestas. El inicio del club fue complicado. 20 jugadores nuevos es muy difícil. Hasta que no se pagara no se podía empezar a hacer cosas tangibles. Había muchos bloqueos federativos y hemos ido adaptándonos sobre la marcha. Visto lo visto estamos muy contentos de la plantilla que tenemos con el presupuesto que hemos administrado».

Incidió: «Me encanta la presión. El Real Jaén tiene que tener presión. Tenemos nuestra historia y nuestro prestigio. Nos exigimos estar entre los cuatro primeros. Si no habrá que buscar responsabilidades. Han sido tres meses muy duros. Sondeamos la provincia porque había que ser inteligentes. Comprometerlos de una forma verbal y seria. Se entendió que queríamos partir de cero en un momento determinado».

Por último confesó que «no le gustaría entrenar al Real Jaén porque no puedes ser juez y parte, es mi opinión aunque otra gente lo hace. A largo plazo no sé lo que puede pasar. En sucesivos años no sé lo que puede pasar. Mi actividad profesional está en otra faceta, aunque le hecho tantas horas como si fuera profesional».

El equipo se ejercitará hoy en el mismo escenario y hora que lo hizo ayer: 21:00 horas en el campo de la Universidad. El miércoles entrenará en el Nuevo La Victoria, el jueves descansará y el viernes volverá a pisar el terreno de juego universitario. Todo para preparar el duelo del sábado a las 18:30 horas.