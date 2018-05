Real Jaén El Real Jaén tiene atado a Juan Carlos Juan Carlos ha firmado 24 dianas con el Torredonjimeno esta temporada en el Grupo IX de Tercera División. / JUANCA MARTOS Germán Crespo, García Tébar y Andrés Rodríguez mantuvieron ayer un cónclave | La plantilla se despide hoy tras la última sesión y en los próximos días se hará oficial el aterrizaje del técnico granadino y los primeros fichajes JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 29 mayo 2018, 00:19

En la casa blanca no han dejado de trabajar de cara a la próxima temporada pese a estar inmersos en el play off de ascenso. El Socuéllamos despertó a los jienenses del sueño de retornar a la categoría de bronce del fútbol nacional. Pero los responsables deportivos no han cesado de planificar. De esta forma, una de las perlas del mercado jienense, el ariete Juan Carlos, que ha brillado en la UDC de Torredonjimeno con 24 dianas, jugará en el Real Jaén en el próximo curso.

García Tébar habló directamente con el futbolista, que se interesó por el proyecto del conjunto de la capital jienense, y Juan Carlos, pese a que contaba con una suculenta oferta económica desde Linares ha apostado por vestir de blanco la próxima temporada.

Se trata de un jugador sub 23 (cuenta con 22 años y en julio cumple los 23) que se ha formado en las categorías inferiores del Real Jaén desde donde dio el salto al Granada juvenil y de ahí a Los Villares. Chumilla se lo trajo precisamente de este club cuando firmó en Torredonjimeno donde ha destilado clase y goles a raudales en las dos últimas campañas ligueras.

Sin duda, se trata de un futbolista con una enorme proyección, pretendido por clubes de superior categoría.

Por otro lado, ayer tuvo lugar un cónclave entre el Consejero Delegado del Real Jaén, Andrés Rodríguez, el actual entrenador, Andrés García Tébar, y el que está llamado a ser próximo responsable de la parcela deportiva, el granadino Germán Crespo. La idea pasa porque Crespo asuma las funciones de entrenador y director deportivo, con García Tébar ejerciendo una labor de carácter más administrativa y de cara a los medios de comunicación en el club blanco.

Crespo y Tébar no se conocían personalmente y ayer tuvieron la oportunidad de profundizar sobre sus conceptos futbolísticos.

La llegada de Crespo está cerrada, a falta de los habituales flecos, pero el entrenador granadino desea que se den los pasos protocolarios pertinentes y una vez se ponga el epílogo a la presente temporada, con la despedida hoy de la plantilla, se anunciará que coge las riendas deportivas del Real Jaén para intentar retornar al club de la capital jienense a Segunda División B.

Germán Crespo desea que el equipo siga teniendo una estructura profesional, por lo que se entrenará por las mañanas y los jugadores estarán dedicados, de forma exclusiva, al mundo del fútbol.

Así las cosas, García Tébar ha dado un paso atrás en cuanto a la idea primaria, anunciada coincidiendo con la rueda de prensa en la que se dio a conocer los detalles de la situación de la ampliación de capital, sobre sus labor como manager general. Ahora tendría otras funciones, dirigidas a fortalecer la estructura de la entidad.

Es importante valorar, en su justa medida, el trabajo realizado por el técnico albaceteño. Logró enderezar el rumbo de una nave que a la deriva daba los primeros síntomas de naufragio, recobró la ilusión y firmando unos guarismos espectaculares logró meter al equipo en el play off de ascenso como tercero, por lo que disputará la próxima temporada la Copa del Rey. Habrá que ver si funciona este binomio, Crespo-Tébar.