Real Jaén El Real Jaén apuesta por Antonio Torres para el banquillo Los jugadores blancos se ejercitaron ayer con Álex Miraut y Antonio Marín. / REAL JAÉN/ BEST PHOTOSOCER El actual inquilino del banquillo del CD Torreperogil podría ser el sustituto de Salva Ballesta a partir de la próxima semana JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 24 febrero 2018, 03:42

Será un técnico jienense que conozca a fondo la casa blanca y la actual plantilla del Real Jaén. Y el mejor colocado es Antonio Torres, con quien ya se han producido contactos y podría coger el timón del equipo la próxima semana.

Este fin de semana se sopesará la decisión por ambas partes. El entrenador debe valorar si deja a un equipo líder de su grupo y con el ascenso a Tercera División en el bolsillo por liderar el proyecto de la casa blanca. El resultado de este domingo en el feudo linarense, sumado a un contrato o proyecto de larga duración podrían decantar la balanza a un lado o a otro. Lo único cierto es que Torres no podrá asistir a Linarejos para ver el derbi de este domingo. Su equipo juega a la misma hora (17:00) en casa ante la AD Malaka CF.

Antonio Torres es un viejo conocido de la afición jienense. Como pelotero con clase militó en equipos como Linares, Real Jaén Granada CF o el Real Zaragoza y como técnico firmó los ascensos del Linares Deportivo a Tercera y Segunda B, categoría en la que hace dos temporadas lo dejó afianzado y siempre manejando presupuestos muy ajustados y humildes.

Desde la directiva del CD Torreperogil aseguraron ayer a IDEAL que «por ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros para hablarnos del tema de forma oficial. Ni nuestro entrenador ni el Real Jaén». Con todo, ayer los directivos del club jienense, aprovechando que tenían un cónclave por la noche, trataron el tema para consensuar una postura, por si finalmente recibían la petición de dejar salir a Antonio Torres. No hay que olvidar que tiene al CD Torreperogil como líder destacado del Grupo II de División de Honor Andaluza, con 55 puntos, ocho más que el Alhaurín de la Torre y doce por encima del Poli Almería, que es tercero.

Curiosamente, en enero de 2017, esta redacción se hizo eco del interés por parte del club blanco en fichar a Salva Ballesta y Antonio Torres. El primero acaba de salir y el segundo podría ser su sucesor.

Desde la plantilla, que ayer almorzó con Rubén Andrés y Salva Ballesta para despedirse de ellos, se lanzan mensajes de tranquilidad.

El capitán, Higinio Vilches, ejerció de portavoz y destacó que «la plantilla tiene la suficiente madurez, compromiso y saber estar para apartar todo lo que ha pasado durante estos días y centrarse en la final que tenemos el domingo. Lo hemos estado hablando así y la gente está bastante mentalizada. Somos un grupo bastante fuerte mentalmente y sabremos aislarnos. En nuestras manos está entrenar, darlo todo y centrarnos en el Linares».

Interrogado sobre la responsabilidad de realizar la convocatoria y el once que se medirá al conjunto azulino destacó que «entre todo el cuerpo técnico sacarán la mejor alineación posible». Álex Miraut, preparador físico, y el entrenador de porteros, Antonio Marín, están siendo los encargados de dirigir las sesiones de trabajo, con el apoyo de Antonio Román Ruiz y el propio Vilches. Son situaciones que no te esperas y te pillan por sorpresa. Los jugadores no podemos entrar en las decisiones del club, pero lo cierto es que nadie lo esperaba. Fue todo muy rápido y ha sido complicado asimilarlo».

En cuanto a las sensaciones que tendrán durante el duelo después de las jornadas convulsas que les está tocando vivir argumentó que «cuando el árbitro pite lo único que queda es fútbol. Y lo único que veremos será un balón que querremos que sea nuestro y se dejará todo al margen durante los noventa minutos del partido».

Cuatro autobuses completos

Por otro lado, ya se han completado los cuatro autobuses fletados por la Federación de Peñas del Real Jaén para los aficionados que el domingo se desplazarán a Linarejos. Los seguidores blancos únicamente deberán abonar el precio de la entrada, 10 euros, una vez que el ente federativo corre con el gasto de los autobuses.