REAL JAÉN El Real Jaén actúa para arreglar los problemas endémicos de su terreno de juego Hoy empiezan los trabajos de sembrado del Nuevo La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ Hoy se procederá a un sembrado con semillas de hierbas que consumen muy poca agua, con un ahorro que costeará el mantenimiento del césped JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 9 enero 2018, 02:12

El Real Jaén ha apostado por arreglar los problemas endémicos de su terreno de juego. La entidad jienense ha contratado una empresa especializada en estos trabajos, Gabe Servicios Integrales, e invertirá unos 35.000 euros para que el equipo dirigido por Salva Ballesta pueda disponer de un césped digno.

De esta forma, ayer se le aportaron al terreno de juego 80 metros cúbicos de arena de sílice y se ha retirado el terreno compactado. «Tenemos una tierra que airea mejor y drena mejor. Se le han incorporado unos fertilizantes de liberación lenta y unos microorganismos vivos que favorecen que agarre la hierba. Y hoy se sembrará y se pondrán las mantas térmicas. Se retirarán el lunes o el martes para realizar el corte y que se pueda jugar el miércoles. También se han corregido sus numerosos desniveles», explicó Juan Becerra, ingeniero agrónomo.

Y los resultados serán inmediatos. «Ya este lunes está mucho mejor que hace quince días. Fallaron algunas máquinas el fin de semana y se tuvo que jugar sin haber hecho unas labores mínimas».

La empresa Gabe Servicios Integrales «está especializada en lo verde, el 90% de nuestra actividad está centrada en este trabajo, césped deportivo, residencial y riego. Somos gente que venimos del mundo del golf y del fútbol», explicó Becerra, quien utilizó un símil muy claro: «Al enfermo se le ha complicado la enfermedad, y pese a estar en fechas no adecuadas, irá siempre a mejor. Hemos parado la neumonía, no se va a morir y cuando pasen estas fechas tendrá capacidad para mejorar. Y podremos mantenerlo. Sufre las consecuencias de un resfriado mal curado».

La idea es sembrar «unas hierbas que consumen menos agua que las habituales. Un ahorro hídrico importante que se notará en la factura. El mantenimiento del nuevo césped lo costeará el club con este ahorro. Queremos hacer un campo lo más ecológico posible».

El club tenía claro que había que hacer algo al respecto. «Se tendría que haber hecho en septiembre, pero en marzo estará espectacular. Y la inversión en maquinaria ya la tienen hecha. Con un par de operarios formados será más que suficiente para su mantenimiento».

No será una solución definitiva, pero sí con resultados visibles y que se mantendrán durante los próximos años. «Habría que quitar el tepe actual y ponerlo nuevo, pero eso tendría un coste, dependiendo de su grosor y calidad, cercano al medio millón de euros, cantidad que no puede afrontar la economía del Real Jaén. El Nuevo La Victoria se construyó en 2001 con una técnica hoy en día obsoleta. Se utilizaba un terreno agrícola, cuando hoy en día se emplean otros tipos de suelo, mucho más arenosos. El campo no tiene un buen drenaje, lo que provoca que el sustrato se convierta en arcilla y eso asfixia a la planta. Por eso se ha ido perdiendo el césped original que ha sido invadido por otro tipo de hierbas, algunas malas. Y el campo no ha tenido el mantenimiento adecuado y por eso vamos a actuar».

Así entre los trabajos, Becerra destacó que «vamos a airear el terreno, se ha pinchado con un pincho hueco que se rellena con arena de sílice. Así drena mejor y se oxigena. Lo hemos hecho para que no vaya a peor. Frenando su deterioro».

Listo para el miércoles

Y así, hoy se resembrará, con lo más puntero que hay en el mercado en semillas, que permiten cultivarlas en este clima. «Lo protegeremos con una tela y capa térmica para aislarlo del frío y hará efecto invernadero con lo que nos ayudará en su germinación. Todo para que en el próximo partido el campo esté en óptimas condiciones. Con una capa vegetal que sólo necesitará ser mantenida».

El Real Jaén cuenta con una maquinaria «de superior categoría, equivalente a un Segunda División. No tiene operarios y estamos barajando dotarle de varias personas cualificadas para que realicen este mantenimiento con nuestro asesoramiento».

Se busca una transformación total en el campo. «Para que aguante en los próximos años en Segunda B y Segunda A sin problema».

En el mes de marzo se retomarán las labores «como un pinchazo más profundo y los resultados serán ya muchos más visibles».