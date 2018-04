Real Jaén Ramón: «Espero continuar con la tradición de marcar» Ramón se ha afianzado en el eje de la defensa blanca. / IDEAL Firmó su único gol de esta temporada precisamente ante su ex equipo y curiosamente también le marcó la pasada campaña al Real Jaén JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 13 abril 2018, 03:08

Ramón Ruiz Carrillo (29-07-1988) está cumpliendo el sueño de triunfar en el equipo en el que se formó y en el que siempre soñó jugar. El central jienense está en un gran momento de forma. Los guarismos así lo acreditan. Puede presumir de ser el tercer zaguero que más minutos ha disputado esta temporada (2138, solo superado por los 3047 de Higinio Vilches y los 2882 de Dani Fragoso). Se ha afianzado como compañero de Fragoso en el eje de la defensa, con 27 partidos disputados, 24 de ellos como titular.

Yha marcado un tanto, curiosamente ante su ex equipo y rival de este domingo el Atlético Mancha Real. No suele firmar muchos goles Ramón, pero se da la circunstancia de que la pasada campaña, en Segunda B, también marcó en el Nuevo La Victoria pero defendiendo la camiseta verde «Y en Mancha Real también marqué. Espero continuar con la tradición este domingo», comentó. Ylo festejará si así sucede, pese a que precisamente su celebración en el duelo de la primera vuelta levantó algunas ampollas. «Eso es entre quien no me conoce. Yo marco pocos goles y lógicamente si lo hago considero que tengo que festejarlo. Yo no le falto el respeto a nadie, meto dos o tres goles por año y eso hay que celebrarlo».

El equipo se ejercitó el miércoles con una doble lesión y ayer trabajó por la mañana. Además, la plantilla celebró una comida de convivencia para seguir estrechando los lazos.

Por otro lado, Manu sigue tocado y será baja y Mario Martos está afrontando la recta fina de su proceso de recuperación. Para este domingo podría ser muy prematuro aunque la decisión final la tomará el técnico blanco después de hablar con el propio jugador jienense. El resto, todos disponibles.

Siete años de verde

«Estuve muchos años en Mancha Real y siempre tuve la fortuna de que los entrenadores que he tenido han confiado en mí. Mi objetivo es hacerlo bien y jugar lo máximo posible», comentó. De hecho, se ha perdido pocos partidos y algunos de ellos han sido motivados por «una contractura que sufrí, pero afortunadamente no fue gran cosa».

Después de cinco partidos sin encajar gol el Villacarrillo hizo dos en el feudo blanco, donde los jienenses solo habían encajado cinco en los 18 encuentros anteriores. «Si analizas los goles, uno fue en propia puerta y otro un penalti que no fue. Pero me quedo con lo positivo que es la capacidad de reacción que tuvo el equipo para ganar», dijo

Estuvo siete años en Mancha Real, por lo que el duelo del domingo (12:00 horas)en el municipal de La Juventud será especial. «Hay gente que aprecio y conozco muy bien, pero mi objetivo será sumar tres puntos que nos hacen falta para alcanzar nuestro objetivo».

El equipo ocupa la tercera posición con opciones reales de dar caza a un Almería B, a cuatro puntos y que visita el Nuevo La Victoria dentro de dos jornadas. «Está visto y comprobado que cuando miras más lejos del próximo partido te equivocas. Nosotros pensamos en ganar el domingo o sacar algo positivo de allí y luego a pensar en el Almería B».

Seis de seis con Andrés García Tébar. Para el central blanco la fórmula de su éxito pasa por ser un técnico «muy disciplinado tácticamente, nos lo está intentando inculcar y lo estamos plasmando bien. Además de cara a gol estamos algo más acertados».

Del Mancha Real destacó que es un equipo de «mucha calidad, al que le gusta tener la pelota. Conozco a muchos jugadores de haber jugado con ellos y será un encuentro disputado en el que el que menos errores cometa será el que se lleve el partido y los tres puntos».

Añadió que no ha hablado «todavía con ninguno, pero seguro que nos cruzaremos alguna tontería antes del domingo».