Real Jaén Ramón: «Estoy cumpliendo un sueño, cuando vuelva Ismael Heredia decidirá el entrenador» Ramón se ha afianzado en el eje de la defensa blanca. / FELIPE ORTIZ Luis Arellano y Dani Fragoso pasaron ayer por diferentes pruebas radiológicas que descartaron cualquier tipo de fractura ósea JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:11

Ramón Ruiz Carrillo (29-07-1988) es un futbolista feliz. El central volvió esta temporada a la que fuera su casa, donde se formó como pelotero con clase, y en la que pese a no llegar a debutar con el primer equipo en competición oficial sí disputó varias ediciones del Trofeo del Olivo. Y ha conseguido afianzarse en un once titular donde cada vez es más complicado hacerse hueco.

«Hemos conseguido entrar en el play off, que era el objetivo y estamos contentos porque los equipos que no reciben goles son los que están al final arriba. Somos la defensa menos goleada, y se lo hemos arrebatado al Almería que para mí tiene uno de los mejores equipos del Grupo IX. El reto ahora es mantener ese registro», explicaba ayer a IDEAL.

Señala que «los equipos empiezan defendiendo con el delantero y atacando por el portero. Es un mérito de todo el equipo, incluso de los que no están jugando por lesión o por no ir convocados. Fruto de la exigencia durante la semana».

Su temporada no ha sido fácil. «Tuve la mala suerte al principio de temporada de no contar con minutos, luego me lesioné y cuando he tenido la oportunidad la he aprovechado. Cuando vuelva Ismael el entrenador decidirá. Yo intentaré seguir haciéndolo bien para que cuente conmigo».

El central jienense reconoce que está cumpliendo un sueño. «Sí es un sueño cumplido, me crié en el Real Jaén de pequeño, y tuve que salir a Mancha Real. Cuando me llamaron este año me alegré mucho por poder defender la camiseta de mi ciudad».

Sobre la polémica celebración del gol ante el Mancha Real aclara que «en ningún momento quise faltar el respeto porque ellos me lo dieron todo y yo igual. Soy un futbolista que mete dos o tres goles por temporada y si marco la alegría me sale sola. No falté el respeto a nadie. No lo celebré más por ser el Mancha Real y llevaba varias semanas acechando un gol que no llegaba. Lo celebré de la forma en la que me salió, algo natural».

También explica la anécdota de aparecer en el último partido ante el Almería como goleador. «Sinceramente no sé donde estaba el colegiado situado, pero remató Migue, y detrás de él había un jugador rival y justo detrás estaba yo. Saltamos los dos y le pillaría en una mala perspectiva por lo que pensaría que fui yo el que marcó. Pero está claro que le gol lo marcó Miguel».

Sobre el duelo del Torredonjimeno, Ramón explica que «lo tenemos muy claro. Hay que ir partido a partido y para llegar al Matías Prats debemos pasar antes por el duelo ante el San Pedro, donde los tres puntos no se nos pueden escapar. Los tres puntos más importantes son los del próximo domingo, ya habrá tiempo de llegar a Torredonjimeno».

Reconoce que «el equipo va muy bien, en línea ascendente, pero no sirve de nada. El domingo ganamos y ya está olvidado. No porque el San Pedro esté en mitad de la tabla ya está ganado. Ellos vendrán a poner las cosas muy complicadas y seguramente a no perder».

Sobre la celebración tras la victoria en Almería explica que «nos dio mucha alegría porque sabíamos que era un partido muy importante. De perder se hubieran ido a diez puntos y quedando una vuelta solo es complicado de remontar. Nos permite meternos de lleno en el play off y en la lucha por los puestos altos de la tabla».

Añade que «cuando un equipo no genera ocasiones puede haber incertidumbre, pero no era nuestro caso y ahora están entrando y los resultados están ahí».

Ramón asegura que «cuando juego con gente mayor que yo intento aprender lo máximo posible, aunque también tengo mi edad, porque el saber no ocupa lugar».

Jugadores tocados

Por otro lado, los jugadores del Real Jaén, Luis Arellano y Dani Fragoso, se sometieron ayer a diferentes estudios radiológicos que, afortunadamente, descartan cualquier fractura ósea. Ambos futbolistas terminaron el encuentro disputado en Almería con contusiones que les ocasionaban molestias en la mano derecha (guardameta) y en un dedo del pie (defensa).

Por este motivo, en la jornada de ayer martes acudieron a un centro médico de la capital jiennense donde las pruebas realizadas descartaron un problema mayor.