Real Jaén Quesada: «La ampliación de capital rondará los 14 millones de euros y Membrado acudirá» Los jugadores dirigidos por David Rojas 'Valenciano' golearon a la UD Algarrobo, conjunto de Segunda Andaluza malagueña. / REAL JAÉN Los responsables del Real Jaén acaban de iniciar los trabajos para adecentar «poco a poco» las instalaciones del Nuevo La Victoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 7 agosto 2017, 00:43

Trabajan sin respiro. La directiva del Real Jaén sigue empeñada en «asentar las bases de este nuevo proyecto para que el club blanco pueda estar donde se merece», explicó ayer a IDEAL el vicepresidente de la entidad, Manuel Quesada. Así, ya han empezado los trabajos para adecentar las instalaciones del Nuevo La Victoria, se están ultimando los detalles de la prometida ampliación de capital, con la futura celebración de una Asamblea General de Accionistas el próximo mes de septiembre, y aseguró «con rotundidad» que está todo arreglado para que el equipo dirigido por Valenciano compita sin problemas el próximo 20 de agosto. «Queremos que se hable, de una vez por todas, solo de fútbol», destaca Quesada.

De esta forma, «la ampliación de capital está enfocada y habrá una Junta General de Accionistas en el mes de septiembre con el objetivo de empezar la ampliación en octubre. La cifra total no está cerrada pero rondará los 14 millones de euros. Se dotará al club de un músculo financiero importante para que no tenga más problemas en este sentido. El presidente, Tomás Membrado, acudirá con más del 60%. Se quiere fortalecer al Real Jaén para que cuente con un patrimonio productivo que genere ingresos. Todo en torno al aceite de oliva extra, para que el oro líquido sea el santo y seña del Real Jaén». Añade que «se están produciendo contactos, al máximo nivel, por parte del presidente con el sector del aceite de oliva».

Así las cosas, «la camiseta es un guiño a la afición. El 'Todos sumamos' se quedará para la competición liguera. No tendremos ningún patrocinio en el frontal. Igual que la que regalamos a los abonados».

En cuanto al horario en el que el club blanco disputará sus partidos cuando juegue en casa «no está decidido todavía. Dependerá de muchos factores. Tenemos que decidirlo. Es posible que no sea uniforme. Se trata de ayudar a la afición para que baje».

El Trofeo del Olivo se ha retrasado a septiembre u octubre «porque el campo se ha tenido que pinchar y resembrar. Hay que darle un poco de margen, por eso pedimos empezar la competición fuera. Nuestro deseo era celebrarlo en el mes que corresponde. Pero el campo estaba muy mal. Hay un parón en la Liga y ahí podría ser una fecha buena. El Atlético de Madrid entraba dentro de las posibilidades pero no hay nada cerrado todavía». Quesada explica que el siete y ocho de octubre «hay un parón en Primera División, por lo que entre semana se podría aprovechar para jugar ahí». Curiosamente sería entre dos duelos importantes, el Atlético Malagueño y el derbi ante el Linares Deportivo.

Además, el viernes empezaron a ir adecentando el campo «que por desgracia está hecho un desastre. Se van a tapar los butrones, pintar algunas zonas del campo, arreglar los servicios que están en unas condiciones pésimas, poco a poco. Queremos que se note el cambio».

Quesada desconoce «si ha habido alguna resolución de la Comisión Mixta, eso lo tendrá la asesoría jurídica. Que nosotros sepamos no hay ningún impedimento para competir en Tercera División. Se pagó en su momento y todo está en orden. No tenemos constancia de lo contrario. Con mucho trabajo y dedicación exclusiva porque son muchos los boquetes que hay abiertos. Hemos logrado que se hable ya de fútbol. Las fichas se presentarán sin ningún tipo de problema».

Hacienda

Además, «con Hacienda hubo una resolución del Tribunal Superior de Justicia favorable al Real Jaén. No conozco las tripas de esa resolución, lo tiene nuestra asesoría jurídica».

En el apartado meramente deportivo, Quesada destacó que estuvo viendo el pasado viernes al equipo en tierras malagueñas. «Pude apreciar que están en una dinámica muy buena, con muchas ganas, dejando una impresión positiva».

La dirección deportiva está «intentando acertar con el fichaje de al menos un delantero. Se va perfilando un patrón de juego. Las sensaciones son buenas. Falta la guinda y sería interesante no equivocarse. Se está analizando el mercado con tranquilidad y cuando aparezca algo que merezca la pena se fichará».

Por otro lado, en cuanto a la polémica suscitada en las redes por la retirada de una fotografía de un torero jienense con el carné de abonado subrayó que «hay un enfrentamiento entre dos posturas encontradas y aprovechan cualquier cosa que no tiene la menor importancia para sacarle punta. Para lanzarse dardos los unos a los otros. No tuvo la menor importancia, fue algo interno que no se hizo siguiendo el cauce adecuado. Estamos encantados de que venga todo el mundo, como dice nuestro eslogan 'Todos sumamos'. No tenemos nada en contra ni de los taurinos ni de los antitaurinos. Fue algo anecdótico. Apoyamos a esta persona, yo estaba allí y le agradecí su apoyo. Han querido pegarse bofetadas los unos a los otros en nuestra cara. No vino en representación de ningún colectivo, lo hizo como un abonado más. El presidente se ha hecho fotos con personas de distintos grupos políticos y asociaciones. El Real Jaén es de todos y bienvenido sea todo el que venga a ayudar al club».

Para finalizar, Quesada remarcó que «la concentración en 'Las Aguas de Arbuniel' fue espectacular. No me canso de transmitir nuestro agradecimiento a este empresario que nos ha cedido sus instalaciones. Se ha portado de forma extraordinaria y se lo tendremos en cuenta siempre. Iremos en más ocasiones. No solo por los tres días, el trato ha sido exquisito. Queremos que cunda el ejemplo con otras empresas. Este mes empezaremos a intentar animar al empresariado jienense para que aporte su granito de arena a este proyecto».