Quejas entre un sector de la afición del Real Jaén por los precios de los abonos para niños
Jueves, 6 julio 2017

Afloran las quejas por los precios fijados para los abonos de los más pequeños de cada casa. El próximo lunes, 10 de julio, arranca la campaña de abonados del Real Jaén y lo hace con polémica. La entidad ha anunciado que abrirá sus oficinas situadas en el Nuevo La Victoria en horario de lunes a viernes (de 9:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:30). En general los precios han sido bien recibidos por la afición jienense, pero los nuevos directivos han decidido que los niños, a partir de cinco años, paguen lo mismo que los adultos.

«Aclaramos que los precios son únicos, y que no existe ningún tipo de oferta especial para ningún colectivo. Consideramos que dichos precios son lo suficientemente bajos como para que no sea necesario. Tan sólo existirá un carnet especial para niños de entre 0 y 4 años, que tendrá un precio de 10 euros, sin reserva de asiento ni camiseta», ha anunciado el club en una nota.

Las quejas por esta decisión se han vertido en las redes sociales. Son muchos los aficionados que consideran que no se está mimando al futuro seguidor del Real Jaén. La cantera que, si se le introduce desde edades tempranas el gusanillo blanco y morado, debe poblar las gradas en un futuro cercano. «En mi caso particular somos cinco abonados y la cifra se va a quedar en dos, y sinceramente es una pena», explicaba un seguidor blanco, Luis Moral. «Se perderán muchos socios de cinco y seis años como no cambiéis eso. La primera mi hija, que lleva cinco temporadas siendo socia sin pisar el campo», señalaba Dani Cruz. «Mi carnet de tribuna 90 euros y si me bajo a mi hija de seis años que ha estado entrando gratis, ahora en Tercera también 90 euros», destacaba Sergio. «Acordaos de los niños por favor, ellos serán los aficionados y socios del futuro, no hay que maltratar el bolsillo del padre», comentaba Luis Miguel Quiles.

También no faltaba quien aportaba posibles soluciones. «Los menores de diez años deben entrar gratis o tener el carnet barato por diez o cinco euros sin camiseta».

Para poner este debate en perspectiva hay que recordar los precios de la pasada campaña (en Segunda B) y los que han fijado el resto de conjuntos en la provincia jienense para estos casos. En la temporada 2016-2017 los niños hasta cinco años tenían un carnet 'testimonial' de cinco euros, con el que se pretendía correr con el coste de la tarjeta y la impresión. De 5 a 12 años el precio era el 50% de lo que abonaba un adulto, aunque luego había promociones para familias que reducían el precio incluso más, llegando a poder ser gratuito.

De esta forma, el Real Jaén consiguió unos 400 abonados de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, una cifra ahora en peligro.

Si echamos un vistazo a la vecina localidad de Torredonjimeno, los niños hasta los 13 años no pagan nada. Existe un abono junior de 30 euros para los jóvenes de 14 a 18 años. En Mancha Real no se paga hasta los diez años. Y se ha creado un abono 'Niño' (de 10 a 15 años) que tiene un coste de 30 euros.

En Martos se ha confeccionado un abono infantil 'simbólico' de cinco euros para los niños hasta los 12 años, aunque se insiste que no será obligatorio para poder acceder al campo. De 12 a 16 años el precio es de 40 euros.

En Villacarrillo y Linares aún no han puesto en marcha sus respectivas campañas de abonados.

En Extremadura, que milita en el Grupo IV de Segunda B el carnet para los jóvenes (14 a 18 años) cuesta 10 euros, mientras que los niños solo pagan un euro. Además, existen descuentos y promociones para las familias.

Cambio de idea

El Real Jaén cambió, de forma radical, su modelo de campaña de abonados. En un principio anunció que se vertebraría en torno a descuentos a colectivos: en función de la antigüedad de los socios (hasta un 5% por año), por desplazamientos de localidades vecinas, familias, empresas y accionistas, entre otros. Una idea que se desechó por unificar criterios y apostar por un pack que incluye la camiseta oficial.

Por otro lado, también ha creado algo de incertidumbre la fórmula para tramitar su abono para los seguidores que residen fuera de la provincia jienense (algunos en el extranjero) y que no pueden desplazarse hasta la capital. El club ha anunciado que no puede poner en marcha una plataforma online. «Para aquéllos aficionados que residan fuera de Jaén y tengan casuísticas especiales, dado que por el momento no se puede habilitar una plataforma de abono on line, disponemos de la dirección de e-mail abonos@realjaen.com para que se pongan en contacto con nosotros y podamos atender sus casos particulares».

Con todo, la intención «es que con una sola visita al Estadio, el abonado pueda reservar su camiseta y llevarse ya el carnet. Hasta el 31 de agosto existirá la oferta del 'Pack Todos Sumamos', que por un único precio incluye el abono y la camiseta oficial blanca personalizada de la temporada 2017-2018, que seguirá siendo de la firma Mercury. Para beneficiarse de esta oferta, sólo habrá que realizar un depósito de 25 euros al sacar el abono. El resto del pago se realizará más adelante».