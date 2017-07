REAL JAÉN Primer contacto entre el Real Jaén y la nueva directiva de la Federación de Peñas Cónclave entre el Real Jaén y la Federación de Peñas. / IDEAL La campaña de captación de abonados marcha a un gran ritmo, con más de 500 abonados en tres días, y el club anuncia hoy la llegada de un ariete JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 14 julio 2017, 04:09

Buena sintonía. Representantes del consejo de administración del conjunto blanco y los nuevos integrantes de la directiva de la Federación de Peñas mantuvieron el pasado miércoles por la noche un cónclave que persigue ser habitual con el objetivo de que exista un fluido vehículo de comunicación entre la entidad jienense y la afición.

El colectivo peñístico, presidido por Enrique Bonoso, trasladó a los dirigentes del Real Jaén las inquietudes de la afición. «Fue un acto sencillo y protocolario, que nos sirvió de presentación. Además, los responsables del club tomaron nota de algunas propuestas que les trasladamos referentes a la campaña de abonados, por el tema del abono para los niños a partir de cuatro años y sobre la futura ampliación de capital social», explica Bonoso.

Desde la Federación de Peñas se trasladó que «la campaña de abonados es un acierto». «Los precios son inmejorables, pero también nos hicimos eco de las propuestas de algunos aficionados, padres de niños, que piden alguna medidas para que sus hijos no tengan que pagar igual que un adulto. Desde el club tomaron nota de estas inquietudes, no será para esta temporada pero sí aseguraron que estudian medidas para tener detalles con este colectivo. Podría ser en los dos medios días del club, que no pagaran, o descuentos en consumiciones en el estadio. Se estudiará», destaca Bonoso.

También se felicitaron por el buen ritmo de la campaña de captación de abonados, que en sus tres primeros días ha superado el medio millar. Los seguidores que se han pasado por las oficinas del club destacan la «calidez» y la «rapidez» con la que se realizan todas las gestiones y que «por vez primera puedes llevarte el carnet en una sola visita al estadio».

Por otro lado, el club anunció ayer que hoy presentará en la sala de prensa a un delantero. «Será de fuera de Andalucía, un ariete joven y con calidad», explicaban desde la entidad. Podría proceder del Izarra, conjunto de Segunda División B.