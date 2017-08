Real Jaén Pico inicia hoy su proceso de recuperación y las pruebas para conocer el alcance de su lesión El jugador blanco se retiró lesionado en el ecuador del primer round del partido ante el Atarfe al sentir un pinchazo en el isquio JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 22 agosto 2017, 00:42

Las alarmas saltaron en el ecuador del primer round. Juan Jesús Piñero Bolarín, conocido como Pico, sentía un pinchazo en el isquio y se veía obligado a abandonar el terreno de juego. A la mala noticia de la derrota en el debut liguero se sumaba perder a uno de los peloteros franquicia del conjunto blanco. Incluso Valenciano, en la rueda de prensa posterior al choque, se temía lo peor: «Creo que va a ser una rotura, y las sensaciones son que lo vamos a perder para dos o tres partidos».

Se trata de un jugador contrastado en la categoría, campeón dos años consecutivos con el Lorca Deportiva, hasta haber logrado el ascenso, jugando una media de 30 partidos por temporada y anotando 13 goles en esta última campaña. También ascendió a 2ª B con el Ucam Murcia, y cuenta con más de 150 partidos jugados en la categoría de bronce. Formado en la cantera del Real Murcia, llegó a jugar varios partidos con el primer equipo en Segunda A. Datos que subrayan su peso en la plantilla de este año.

El jugador prefirió ayer ser prudente. «Todo sucedió en una carrera. Noté el pinchazo y de inmediato, porque he sufrido otras veces este tipo de lesión, tenía claro que no podría continuar. Mañana -por hoy martes- iniciaré con el fisio el trabajo de recuperación y una vez me realicen las pruebas pertinentes sabremos el grado de la lesión. No me gusta ponerme plazos porque en estos casos depende mucho de las sensaciones del futbolista». De esta forma, no descarta su participación para el duelo de este domingo. Un partido que tal y como adelantó IDEAL se disputará a partir de las 20:00 horas.

Sobre la derrota en Atarfe explicó que «se empezó bien, con una intensidad muy alta. Pero ellos supieron llevar el partido a su terreno. En la segunda parte estuvimos más espesos, hubo muchas interrupciones y nos costó meternos. Y el gol llegó en una acción desafortunada».

Añade que todo «esto nos tiene que servir para ver lo que nos espera en un futuro en todos los campos». Razonamiento en el que coincide con su técnico. Valenciano destacó que «nos puede venir bien haberlo comprobado en el primer partido. Además, sabemos que la tónica todo el año van a ser equipos que nos van a esperar para jugar luego a la contra». Toca aprender para no estar condenados a repetir los mismos errores.

Para finalizar, Pico, destaca que cree «ciegamente en las posibilidades de este equipo. Si he venido aquí es por eso. Se están haciendo las cosas muy bien. Pero lo cierto es que somos un grupo muy numeroso, casi en su totalidad, nuevo y hace falta un tiempo para acoplarnos todos».

Copa Presidente

Por otro lado, el CD Torredelcampo anunció ayer que el duelo de octavos de final de la IV Copa Presidente Federación de Fútbol se disputará mañana miércoles, 23 de agosto, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Municipal de Torredelcampo. La entrada se ha fijado en cinco euros para el público en general y en tres para los socios de la entidad local.

Hay que destacar que el CD Torredelcampo está dirigido por Luis Peláez 'Luichi' que en las últimas temporadas entrenara al bloque juvenil y entre sus jugadores destaca la presencia de Álvaro Jandra, quien inició la pretemporada a las órdenes de David Rojas 'Valenciano' llegando incluso a marcar un gol de muy bella factura de falta directa, pero al no convencer al cuerpo técnico del conjunto blanco se le abrió la puerta de salida de la entidad de la capital jienense. Jandra estuvo el pasado sábado en Atarfe, con la camiseta del Real Jaén, animando como un 'lagarto' más. Ayer explicaba en su cuenta de Twitter precisamente este hecho: «Durante 90 minutos dejaré de ser del Real Jaén, se me va a hacer muy raro».