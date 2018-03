Real Jaén Pico: «Cada uno de nosotros debe dar la vida en las diez jornadas que restan» Pico conduce el esférico. / REAL JAÉN / BESTPHOTOSOCCER Con la llegada de García Tébar, que lo dirigió en Lorca, el jugador del Real Jaén, que esta temporada ha firmado dos goles, ha recuperado la titularidad JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 7 marzo 2018, 01:08

Jesús Piñero Bolarín, conocido como Pico, ha recobrado la ilusión. «Estoy muy contento por volver a ser partícipe del once, pero más por la imagen del equipo y por la victoria que es lo más importante».

Se trata de un jugador contrastado en la categoría, campeón dos años consecutivos con el Lorca Deportiva, hasta haber logrado el ascenso, jugando una media de 30 partidos por temporada y anotando 13 goles en esta última campaña. También ascendió a 2ª B con el Ucam Murcia, y cuenta con más de 150 partidos jugados en la categoría de bronce. Formado en la cantera del Real Murcia, llegó a jugar varios partidos con el primer equipo en Segunda A. Datos que subrayan la importancia de recuperarlo para la causa.

Con David Rojas 'Valenciano' arrancó la temporada como un pilar fundamental del equipo. Pero tras ser titular en Atarfe sufrió una primera lesión que le mantuvo fuera de los terrenos hasta que regresó para jugar 16 minutos en la jornada seis ante el Torremolinos. Después del derbi ante el Linares volvió a perderse tres partidos y a su regreso firmó los dos tantos que ha celebrado esta temporada (ante el Rincón y el Huétor Tájar). Ahí volvió a la titularidad, pero en la recta final de la etapa de Salva Ballesta, y con el aterrizaje de los fichajes, empezó a perder protagonismo hasta no disputar ni un solo minuto en las cuatro jornadas anteriores al duelo del pasado domingo en Guadix, donde Andrés García Tébar, que lo conoce de su etapa en Lorca, lo recuperó para la causa colocándolo en el once inicial en detrimento de Torralbo.

«No he tenido este año suerte con las lesiones y después hubo un malentendido por parte del club, pero se arregló y no hay ningún problema. Lo más importante es que sigo aquí y a centrarse en los diez partidos que quedan. He pasado página, le estoy muy agradecido al club por confiar en mí».

La llegada de García Tébar le ha servido para recuperar protagonismo. «Es nuevo para el resto, pero yo ya lo conozco, sé lo que quiere de cada jugador y eso es lo que intenté el domingo, demostrárselo para seguir jugando». Al técnico manchego lo describe, «de primera experiencia, como un entrenador muy serio, con un carácter fuerte, lo bueno que tiene es que no deja que los futbolistas se relajen. El día a día es muy importante, exige mucho en los entrenamientos y creo que ha sido un acierto muy grande. Sólo hay que ver su curriculum, con casi un pleno de resultados positivos».

En Guadix el equipo dio otra imagen y se sumaron tres puntos muy importantes. «Se empezó a plasmar la idea que el míster quiere. Que todos nos involucremos en la parcela defensiva, un bloque muy intenso, con las ideas claras y se consiguieron los tres puntos que es lo que todos queríamos».

El lunes la plantilla realizó un entrenamiento de recuperación y ayer disfrutaron de una jornada de descanso. Hoy miércoles volverán a ejercitarse. «Empezaremos a preparar el partido de Motril que para nosotros es una final, porque se trata del equipo que corta el play off y es nuestra obligación recortar puntos con ellos».

Juanlu e Ismael siguen con sus respectivos procesos de recuperación, «ambos muy avanzados» y «Juan Carlos sintió una molestia, pero nada importante, podrá ayudarnos este domingo».

La asignatura pendiente de este equipo es la falta de gol. El Real Jaén tiene a 13 equipos del Grupo IX que han firmado más goles. «Así es, pero también hay que decir que todos han recibido más tantos que nosotros y a nosotros lo que nos ha identificado todo el año es encajar pocos goles. La racha negativa que hemos tenido recientemente vino porque encajamos en todos los partidos. Al entrenador una de las cosas que más le gustan es que se reciban pocos goles y al final creamos ocasiones y se irán materializando seguro».

Sin calculadora

Cada encuentro de los diez que restan será una final. «Ahora no hay que hacer cuentas ni números. Tampoco mirar al primero o al segundo, el que llegue el domingo hay que intentar ganarlo. Queda un mundo y hay que buscar recortar domingo tras domingo, sumando de tres en tres y esperando que los equipos que van por delante nuestro vayan dejándose puntos».

Pico firmó por una temporada, sin cláusula alguna de renovación. «No pienso más lejos de terminar aquí lo mejor posible. Intentar meternos en play off, lo que será bueno para el futbolista, para la ciudad y para todos. Tenemos que olvidarnos de eso y centrarnos en estos dos meses donde cada uno de nosotros debe dar la vida».

El Motril será un hueso duro de roer el próximo domino (16:30 horas) en el Nuevo La Victoria. Suma ocho jornadas sin conocer la derrota, en las que siempre ha marcado para firmar un total de 23 dianas. Además, en el duelo de la primera vuelta se impusieron a los blancos por tres a cero.