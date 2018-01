REAL JAÉN Pedro Beda, nuevo refuerzo para la delantera Pedro Beda llega al Real Jaén para reforzar la delantera del equipo de Salva Ballesta. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El nuevo jugador blanco firma procedente del CF Villanovense donde no ha firmado un solo gol en sus 14 partidos disputados. Salva Ballesta cuenta ahora con tres arietes, Montes, Luizinho y Pedro Beda JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 13 enero 2018, 01:35

El Real Jaén presentó ayer a su último refuerzo. Se trata del delantero brasileño Pedro Beda (5-03-1989) jugador que llega procedente del CF Villanovense, tras haber disputado en el Grupo IV con el conjunto serón 14 partidos, nueve como titular y no haber firmado un solo tanto.

Así las cosas, el equipo dirigido por Salva Ballesta cuenta en su filas con tres arietes y todo por el módico precio del presupuesto dedicado a jugadores del perfil de Joserra. El milagro de los peces y el vino llevado a la gestión de un equipo de fútbol. Pura magia contable.

Y el aterrizaje de Predo Beda tampoco supone una pérdida de confianza en el portugués Luizingo, según Rubén Andrés. El club blanco, por medio de su director deportivo sigue aferrado al discurso oficial: «Seguimos confiando en Luizinho, pero Salva Ballesta quiere tener tres delanteros en plantilla porque habrá partidos para todos, para un 4-4-2, para un 4-2-3-1, para un 4-3-3, lo bueno de la plantilla que estamos haciendo, y falta un centrocampista ofensivo por venir, es que todos los jugadores que tengamos darán muchas facilidades al técnico para variar el esquema y jugar con dos delanteros si así lo desea Salva o con lo que haga falta. Queremos competitividad y dos jugadores por puesto, en el caso de la delantera son tres y todo lo que venga será positivo para el equipo. Cuanta más competencia mejor, sabemos que hay buenos jugadores y que muchos de ellos quedarán en la grada o en el banquillo pero bendito problema para el Real Jaén».

Discurso impecable, salvo en la parte de ver si el portugués Luizinho lo compra. Ballesta ha jugado en muy pocas ocasiones con dos arietes y con tres referentes ofensivos en la plantilla las posibilidades de protagonismo y minutos se reducen y mucho.

Cabe destacar que el ariete brasileño comenzó su carrera deportiva en su país natal, en las filas del Flamengo llegando a formar parte de la selección brasileña sub-19. Dio pronto el salto a Europa para pasar tres años en el equipo holandés del SC Heerenveen. Después de la aventura holandesa, tras unos años en Brasil, entre la temporada 2010 y 2012 recala en el Moreirense de la segunda división de Portugal. Y ya en el 2013 firma con el Olympique de la primera división de Marruecos.

Sin duda, un jugador 'trotamundos' que también ha pasado por Bosnia y varios equipos españoles, como Lucena y Lealtad, además del Boiro, en el que el pasado curso jugó 35 partidos y anotó 10 goles entre Liga y Copa Federación.

«Este delantero es fuerte, trabajador y muy rematador, tiene buen disparo y calidad para el juego combinativo, también puede actuar en una banda del ataque», explican los que conocen sus cualidades.

Rubén Andrés explicó ayer que les quedaban «dos fichas libres y una iba a ser para el delantero. Pagaron un traspaso importante para que jugara en la Primera División de Holanda. Nos va a dar mucho por su potencia física, por su disparo a puerta y por el gol que es lo que necesita el equipo».

El protagonista explicó que «tenía muchas ganas, estoy muy contento por venir a un gran club y vengo a sumar, a ayudar y a conseguir los objetivos».

Desde el club blanco aseguran que tenía varias ofertas de Segunda B, pero apostó por el Real Jaén. «Primero por la confianza que me pasaron, Rubén mostró mucho interés y eso fue la clave».

Pedro Beda tiene «mucha confianza en su remate, en el Villanovense no tuve mucha fortuna con el gol. Aquí voy a lograr los objetivos tanto personal como del club».

Ayer se ejercitó con sus nuevos compañeros y para este domingo estará disponible si así lo estima oportuno Salva Ballesta, una vez que su ficha ya está tramitada. Firma por una temporada y media, por lo que es una apuesta de futuro del club.

No le asusta la competencia. «En cualquier sitio la hay y el Real Jaén no será diferente. Aquí hay jugadores muy buenos pero voy a trabajar duro». Preguntó a Espín, «compañero en el Villanovense y me habló muy bien del Real Jaén».