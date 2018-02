Real Jaén Pedro Beda: «Tenemos la calidad suficiente para afrontar este reto» Pedro Beda ha firmado cinco tantos en seis partidos con el Real Jaén. / REAL JAÉN / BESTPHOTOSOCCER El ariete del conjunto blanco asegura que Salva Ballesta no les ha transmitido «preocupación por la línea ofensiva» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 15 febrero 2018, 01:33

Al delantero brasileño Pedro Beda (5-03-1989) no le preocupa la falta de gol del conjunto blanco. «El entrenador trabaja de semana en semana. En ningún momento Salva Ballesta nos ha dicho que esté preocupado con la línea ofensiva, ni tampoco con otra. Siempre entrenamos con las características del rival. Es una situación puntual que cambiará». Beda firmó por lo que resta de temporada y la siguiente. Una apuesta de futuro.

Un futbolista que llegó en el zoco invernal, procedente del CF Villanovense, tras haber disputado en el Grupo IV con el conjunto serón 14 partidos, nueve como titular y no haber firmado un solo tanto, para reforzar el ataque de los blancos. Y nada más aterrizar encontró el gol con suma facilidad. Así, marcó en su primer partido el tanto del empate (1-1) en Maracena, saliendo en el segundo round y después ha sido titular en los cinco siguientes partidos. Firmó tres tantos en su segundo encuentro (en casa en la goleada ante el Melistar) y uno más en la remontada en tierras malagueñas ante el Palo (1-2). Pero tres partidos sin ver puerta.

«Los primeros «encuentros fueron muy buenos la pena es que en los últimos no hemos sumado. Lo importante es que estamos en la pelea y que me encuentro muy bien en el equipo». Para añadir, «nadie esperaba que nos atascáramos justo ahora. Siempre digo que no hay partidos fáciles. Contra Torremolinos, un equipo que está abajo, nos ganaron uno a cero y ante Loja competimos pero nos pitaron un penalti en el 45 cuando estábamos dominando y al final no tuvimos la fuerza de remontar el partido», explicó.

Beda confía en el grupo. «Tenemos la calidad suficiente para afrontar este reto. Intentamos desarrollar la filosofía del entrenador que es jugar al fútbol y tener el balón. La iniciativa siempre la llevamos nosotros». dijo.

Del Atlético Malagueño destacó: «Sabemos que es un filial que le gusta tener el balón y cuenta con mucha calidad. Tenemos que apretarles y desplegar nuestro fútbol. Será un partido muy complicado para ambos, pero contamos con el apoyo de nuestra afición para sacarlo adelante».

De los lesionados explicó que «el que está peor es Juanlu, pero Pico y Ramón vuelven estos días a ejercitarse con el grupo».

La afición le ha tratado con mucho cariño desde que llegó. «Me transmiten confianza. Me dicen que hay que ganar. Trasladan mucho respeto y eso es muy importante. Es una pena los partidos que perdimos. Nuestro grupo está muy igualado. Ganar o perder un partido supone variar muchas posiciones en la tabla clasificatoria», subrayó.

Cabe destacar que el ariete brasileño comenzó su carrera deportiva en su país natal, en las filas del Flamengo llegando a formar parte de la selección brasileña sub-19. Dio pronto el salto a Europa para pasar tres años en el equipo holandés del SC Heerenveen. Después de la aventura holandesa, tras unos años en Brasil, entre la temporada 2010 y 2012 recala en el Moreirense de la segunda división de Portugal. Y ya en el 2013 firma con el Olympique de la primera división de Marruecos.

Sin duda, un jugador 'trotamundos' que también ha pasado por Bosnia y varios equipos españoles, como Lucena y Lealtad, además del Boiro, en el que el pasado curso jugó 35 partidos y anotó 10 goles entre Liga y Copa Federación.

«Cuando llegué comprobé que tenemos una gran plantilla. Nos penaliza jugar en campos que no están bien, por nuestro nivel de juego y calidad», resaltó.

No se quiere poner una cifra de goles. «Para no pensar en eso ni obsesionarme. Mi pensamiento está siempre en sumar y ayudar a ganar al equipo», sentenció.

Sobre la competencia se muestra claro. «Existe, Luizinho ahora no está jugando pero cuando lo ha hecho ha aportado mucho. El técnico cuenta con múltiples variables tácticas y eso es importante».

Luizinho, relegado

Curiosamente, el día de su aterrizaje en la casa blanca, el director deportivo, Rubén Andrés, señaló sobre el delantero portugués que seguían «confiando en Luizinho, pero Salva Ballesta quiere tener tres delanteros en plantilla porque habrá partidos para todos, para un 4-4-2, para un 4-2-3-1, para un 4-3-3, lo bueno de la plantilla que estamos haciendo es que todos los jugadores darán muchas facilidades al técnico para variar el esquema y jugar con dos delanteros si así lo desea Salva o con lo que haga falta».

Pero lo cierto es que desde la llegada de Beda, Luizinho ha quedado relegado a un tercer plano. De hecho, desde la llegada de Beda sólo ha jugado los dos primeros partidos como titular. Marcó un gol ante el Melistar y ya no volvió a jugar hasta el día del Torremolinos cuando Ballesta lo sacó en el descuento.