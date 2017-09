REAL JAÉN Peces y Joserra se van del Real Jaén Peces, de frente, felicita a sus compañeros tras marcar un gol el Real Jaén esta temporada. / JUAN DE DIOS ORTIZ El central se marcha a Cádiz como maestro y el ariete tiene una oferta del Lucena JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:40

El Real Jaén parece condenado a no poder dejar atrás los tiempos convulsos. A la salida del secretario técnico y adjunto a la dirección deportiva, Fernando Campos, con el anuncio del aterrizaje en la entidad de una nueva estructura deportiva que promete profesionalizar el club blanco, se le suma ahora la salida de dos de los peloteros de la plantilla dirigida por David Rojas 'Valenciano'. El central Rubén Peces, tal y como adelantó IDEAL la semana pasada, y el delantero Joserra abandonarán la disciplina del bloque de la capital jienense.

Peces era uno de los intocables para el técnico blanco. Junto a Emilio Muñoz, Juanlu y Nando Copete formaba parte de un selecto grupo de jugadores que habían disputado los 540 minutos de los seis encuentros ligueros. El central se marcha a tierras gaditanas, en concreto a la localidad de Medina Sidonia para ejercer como maestro. En el club conocían esta posibilidad pero confiaban en que al estar bien situado en la bolsa el destino le diera una plaza en Jaén o en alguna provincia limítrofe que le permitiera seguir en la disciplina del Real Jaén. Pero no ha sido así.

Curiosamente el jugador ya vivió la temporada pasada una situación similar en el Atlético Mancha Real. En el mes de enero se vio obligado a abandonar la entidad verde para irse a trabajar como maestro a Écija. En un principio, al tratarse de una sustitución de sólo un mes, el Mancha Real no le dio la baja pensando en recuperarlo a mediados de febrero, pero después acabó enlazando otras sustituciones.

Peces ya lo adelantaba la semana pasada a esta redacción. «La situación es de incertidumbre. Estoy bien colocado para acabar trabajando en Jaén pero también puedo acabar en alguna provincia limítrofe. Está todo al cincuenta por ciento».

De esta forma, deberá cobrar mayor protagonismo Ramón como pareja en el centro de la defensa de Dani Fragoso, pero el club tendrá que buscar un central en el mercado porque Rubén Peces no estará disponible este domingo para recibir al Loja (18:30 horas). Ramón ha jugado cuatro partidos, dos de ellos como titular, disputando un total de 208 minutos.

Joserra, con Diego Caro

A la marcha de Peces se suma la del ariete Joserra. Curiosamente fue 'premiado' en pretemporada con el brazalete de capitán al ser el único integrante de la plantilla de la pasada campaña que no denunció al Real Jaén. Joserra no ha tenido el protagonismo que esperaba, lo que sumado al anuncio del club sobre la búsqueda en el mercado de un nuevo delantero le ha llevado a aceptar una oferta del Ciudad de Lucena de Diego Caro, ex del Torredonjimeno. Joserra está a la espera de obtener la carta de libertad para confirmar su fichaje por el Lucena.

Joserra debutó hace tres temporadas con Berges en Segunda B y es uno de los máximos exponentes de la cantera blanca.

Así las cosas el Real Jaén tendrá tres fichas libres, aunque los movimientos podrían condicionarse al cambio que se va a producir en las próximas fechas en la estructura deportiva de la entidad jienense. Se busca profesionalizar el club en todas sus áreas y para ello se podría realizar una inversión económica importante gracias a la ampliación de capital que debe estar lista para finales de año.