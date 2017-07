Real Jaén El nuevo Real Jaén da sus primeros pasos Sergio García, en el césped del Nuevo La Victoria. / REAL JAÉN El club blanco presentó ayer a cuatro jugadores: Pico, Sergio García, Rubén Peces y Toni | Tras una charla técnica de Valenciano, el equipo realizó en Las Lagunillas la primera sesión de trabajo de la presente pretemporada JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 25 julio 2017, 01:24

Primer día de trabajo para los jugadores en la oficina blanca. Ayer lunes fue una jornada intensa. El club presentó a cuatro nuevos integrantes de la primera plantilla (Pico, Sergio García, Rubén Peces y Toni). A las 19:00 el técnico David Rojas Valenciano dio una charla a los futbolistas y a partir de las 20:30 horas tuvo lugar la primera sesión de trabajo en Las Lagunillas.

La jornada se inició con la presentación del delantero Juan Jesús Piñero Bolarín, conocido como Pico. Un jugador contrastado en la categoría, campeón dos años consecutivos con el Lorca Deportiva, hasta haber logrado el ascenso, jugando una media de 30 partidos por temporada y anotando 13 goles en esta última campaña. También ascendió a 2ª B con el Ucam Murcia, y cuenta con más de 150 partidos jugados en la categoría de bronce. Formado en la cantera del Real Murcia, llegó a jugar varios partidos con el primer equipo en Segunda A.

Manuel Quesada, vicepresidente y portavoz del club, indicó al jugador que «te vas a sentir muy a gusto en la tierra del Santo Reino. Esperamos mucho de ti, y que con tu aportación podamos alcanzar cotas mayores».

Por su parte, Salva Márquez, director deportivo, afirmó que «es un futbolista que actúa en la posición de segundo punta, aunque también se adapta a jugar en banda, y tiene gol. Se formó en las categorías inferiores del Murcia y siempre se ha caracterizado por estar en equipos competitivos que aspiraban a estar arriba».

El protagonista comenzó dando las gracias «al club por confiar en mí. Prometo devolver esa confianza con trabajo, con sacrificio y dándolo todo por esta camiseta. Vengo a sumar y a aportar mi granito de arena para conseguir algo bonito».

Preguntado por lo que le había hecho decantarse por la oferta del Real Jaén, explicó que «este es un club histórico, el proyecto es muy bueno, un equipo de capital, una afición grande y un escenario muy bonito, y eso hace ilusión por encima de la categoría en la que milite, aunque ojalá que podamos devolverlo a donde se merece».

Sobre la plantilla que se está formando, afirmó que sólo conoce «a Jonathan Rivera, que estuvo conmigo en el Murcia B hace unos diez años, y el otro día ya hablé con él».

Finalmente, sobre sus características, indicó que «soy de hacer goles, pero no considero que sean mi mayor virtud. Este año he hecho 13, que creo que es una buena cifra para haber jugado de mediapunta o incluso muchos partidos en banda. A mí nunca me ha gustado hablar de ponerme una cifra anotadora, porque puede provocar obsesión y eso no es bueno. Yo prometo trabajo, y creo que con eso los goles vendrán solos».

La segunda presentación fue la del granadino Sergio García, un mediocentro sub-23 formado en las categorías inferiores del Granada, aunque también pasó por la cantera del Betis. Militó en la División de Honor de juveniles con el cuadro granadino, y la última temporada la jugó repartida entre dos conjuntos que jugaron play off de ascenso a Segunda División B (Águilas y Huétor Tájar), sumando 23 encuentros disputados.

Manuel Quesada, afirmó que «como veis, es un futbolista muy joven, pero nuestro equipo técnico considera que puede tener un futuro importante». Por su parte, Salva Márquez, destacó que Sergio «viene de ser una pieza importante en dos equipos que han jugado play off. Es un futbolista que se desenvuelve bien en el centro del campo como organizador, y también puede actuar en la media punta. Maneja ambas piernas, y a pesar de su juventud creemos mucho en él».

El jugador se mostró agradecido y «muy contento por haber firmado por un club tan histórico. Vengo a crecer con el Real Jaén y a sumar para que el equipo esté lo más arriba posible y consigamos el objetivo de ascender».

Sobre su llegada, comentó que «tenía varias ofertas, pero este era el proyecto que más me ilusionaba. Los compañeros que han firmado son de calidad y eso también me ha llamado la atención».

Cuestionado por la posición en la que se encuentra más cómodo, reconoció que le gusta «jugar de organizador, de ocho, darle salida y buen trato al balón, y tocar por abajo, algo que en esta categoría y con buenos compañeros al lado se puede hacer». Y ante la referencia a su juventud, se mostró tranquilo: «La edad no tiene nada que ver con lo que hagamos en el campo. Con la ayuda de los compañeros tenemos que sacar esto adelante».

Rubén Peces y Toni

Y ya por la tarde, los protagonistas fueron Rubén Peces y Toni. «Un futbolista de la tierra, de La Carolina. Un defensa central, con una gran trayectoria. Queremos que aportes en defensa tu experiencia y tu saber estar en el campo para ayudarnos a hacer una campaña digna, con el fin último de podernos meter en play off, sin obsesiones ni exigencias. Con tranquilidad, humildad y mucho trabajo», destacó Manuel Quesada del futbolista procedente del Atlético Mancha Real. Por su parte, José Quesada, responsable de la parcela deportiva, subrayaba que Rubén llegaba al Real Jaén «para otorgar jerarquía en el eje central de la defensa. Es completo a nivel técnico, pese a su envergadura, tácticamente muy bueno. Ha firmado un par de ascensos a la categoría de bronce».

El jugador quiso «dar las gracias por la confianza que han depositado en mí. Esperemos que con trabajo y el equipo que se está conformando demos muchas alegrías al club y a los aficionados».

Para Rubén Peces lo más importante es «hacer una buena piña, un buen vestuario, un buen clima, a largo plazo es una de las claves. Que entre la pelota y que se vayan ganando partidos está claro. Y que las rachas malas duren lo menos posible. E ir ganando confianza».

Sobre la presencia mayoritaria de jugadores verdes comentó que «es importante porque somos unos cuantos futbolistas que ya nos conocemos y creo que va a venir bien. Un proyecto nuevo, que apuesta por gente de la zona, tenía ganas de vestir hace tiempo de vestir la camiseta de la capital».

Para finalizar, el club presentó a Toni. «Un futbolista con una experiencia contrastada en el grupo en el que vamos a competir. 90 partidos en la categoría y 16 goles. Puede jugar de medio centro organizador y también de media punta. Mucha calidad y una gran pegada. Ha apostado por este proyecto y eso dice mucho de él», destacó Quesada.

Por su parte, Toni quiso «agradecer al Real Jaén por confiar en mí para este proyecto. El sueño de cualquier jienense es llegar aquí, espero poder devolver la confianza con esfuerzo». Añadió que conoce a Valenciano y tiene «mucha confianza en él, es un proyecto ilusionante. Se ha formado un grupo humilde. Se van a cumplir los objetivos».