Vitu será hoy presentado en el Martos

Javier Vitutia Jerez ‘Vitu’ (15-01-1987) vestirá de blanco la próxima temporada pero lo hará en la ciudad de La Peña.

Vitu se marcha de la casa blanca con 65 partidos disputados, nueve tantos y cuatro asistencias. En sus últimas dos temporadas de blanco no ha logrado los números que firmó precisamente en el Martos CD hace tres campañas:30 dianas, que sirvieron para que el equipo de Diego Delgado disputara el play off de ascenso a Segunda División B. Vitu también estuvo en e Real Jaén en la temporada 2011-2012.

«Otro lagarto cierra una etapa. Tres temporadas de profesionalidad y lucha contra las adversidades. Mucha suerte». Con este mensaje oficial el Real Jaén despide al delantero. Sigue el camino de otros, como Óscar Quesada, que jugará la próxima campaña en el Atlético Mancha Real. Vitu será presentado hoy (20:30 horas) en la sede social del patrocinador oficial del club marteño (Cooperativa San Amador).

«Me gustaría agradecer el trato del Real Jaén en el que me he sentido afortunado de formar parte tres años», comienza el delantero Vitu su carta de despedida que ha compartido en las redes. «Ha habido momentos buenos y otros no tanto, en los que todos lo hemos pasado mal. Todos», subraya el ariete jienense.

Añade que pide «disculpas por la parte que me toca como jugador dentro de la parcela que me corresponde, pero dentro de todas las dificultades que me ha tocado vivir, que a nadie le quepa la menor duda de que siempre intenté dar lo máximo».

Además, desea «lo mejor a este gran club y espero que pronto vuelvan las alegrías, pero sobre todo por esa afición que tantos varapalos se ha llevado año tras año y son los que realmente sufren todo lo que ocurre en este histórico club».

Por otro lado, en el club de la capital jienense siguen sin aportar muchos detalles del próximo proyecto deportivo. Ayer, Eduardo Oliver, en su programa Ser Deportivos, apuntaba al interés de David Rojas ‘Valenciano’ en incorporar a su proyecto a jugadores que dirigió la pasada temporada en el Villacarrillo CF, conjunto con el que firmó el ascenso a Tercera División. Se trataría del medio centro, Toni, el interior derecho (Juanlu) y el lateral derecho (Poblaciones).

El que no interesó, al menos en su faceta de pelotero, es Pepe Almansa. También jugó la temporada pasada en el Villacarrillo y algunos rumores en redes sociales habían situado al central como uno de los futuribles jugadores blancos. «Con Valenciano he hablado porque tengo mucha amistad, pero nada sobre lo que se ha comentado en redes sociales. La temporada que viene voy a jugar en el Martos. Quiero seguir siendo futbolista, todavía me quedan dos o tres años de fútbol que es lo que nos gusta a los que nos dedicamos a esto y si además se portan conmigo como lo están haciendo en Martos y muestran su interés no hay mucho más que hablar».

Añadió que «con Valenciano ha sido un año muy intenso y yo sé que cuenta conmigo, confía en mí porque se lo he demostrado. Quería que estuviera a su lado en una etapa nueva, que yo le echara una mano. Hablé con él y su intención era que formara parte del cuerpo técnico y tuviera la coordinación y temas de nutrición deportiva que es a lo que yo me dedico. Eso significaba colgar las botas, incluso me lo propuse porque el fútbol te quita tiempo y era una forma de seguir ligado al fútbol pero de otra manera». Pero habló con el Martos y les corroboró que su intención era cumplir su palabra de jugar en el equipo de Toni García.