Vitu también dice adiós al Real Jaén tras un año de sufrir "todos"

"Otro lagarto cierra una etapa. Tres temporadas de profesionalidad y lucha contra las adversidades. Mucha suerte". Con este mensaje oficial el Real Jaén dice adiós al delantero Vitu, que no seguirá en la entidad. Sigue el camino de otros, como Óscar Quesada, que jugará la próxima campaña en el Atlético Mancha Real. Vitu apunta a un regreso al Martos, al que lo presentaría hoy mismo a las 20:00 horas.

"Me gustaría agradecer el trato del Real Jaén en el que me he sentido afortunado tres años", comienza el delantero Vitu su carta de despedida que ha compartido en las redes. "Ha habido momentos buenos y otros no tanto, en la que todos lo hemos pasado mal. Todos", subraya el ariete jienense.

"Dentro de todas las dificultades que me ha tocado vivir, que a nadie le quepa la menor duda de que siempre intenté dar lo máximo".