El Córdoba CF paga la cláusula de Aguado y lo firma por tres temporadas

Álvaro Aguado no jugará en el Real Jaén la próxima campaña. El canterano del club blanco, que tenía contrato en vigor y una cláusula de 3.000 euros, firmó ayer con el Córdoba CF para incorporarse a su filial, con lo que en la temporada 2017-2018 volverá a militar en el Grupo IV de Segunda División B.

Aguado, que ha firmado por tres años, se despedía ayer de la afición jienense con un comunicado. «Tras varios años fuera decidí volver a la que considero mi casa para cumplir un sueño y seguir labrando mi futuro en el fútbol en el lugar donde familia y amigos me han visto crecer, por lo que la ilusión de jugar aquí era máxima. Y por eso mismo, aunque ha sido una temporada desastrosa para todos, os aseguro que cuando he jugado me he dejado la piel por este escudo, entre otras cosas para que la afición y esa gente que me quiere pudiesen estar orgullosos de mí».

El ya jugador del Córdoba B asegura que le hubiera gustado «cumplir el año que me quedaba de contrato y muchos más, pero desgraciadamente las circunstancias no han ayudado». «Del proyecto deportivo y categoría en la que competiremos no hay nada claro, y sumado a que no me sentí valorado la temporada pasada y el caos institucional que parece no tener fin, he decidido salir para tener la confianza y estabilidad que no me han podido dar aquí y que todo jugador necesita para progresar. Espero volver algún día y que esa vez, sí que salga todo bien», añadió.

El canterano del Real Jaén destaca: «Como lagarto que soy y llevo haciendo desde que entré en el equipo alevín, de todo lo bueno que le pase al Real Jaén seré el primero en alegrarme, por lo que ojalá de una vez se hagan las cosas bien y se deje de engañar a jugadores y afición. Además, intentando enfrentarnos cuando somos los que más sufrimos los despropósitos y mentiras que se han realizado desde hace tiempo».

Álvaro Aguado agradece «a todos los compañeros y trabajadores del club por su profesionalidad en el día a día, a pesar de las condiciones que nos hemos encontrado, y en especial a Pipi y Josemi ('fisio') que son los primeros en llegar y los últimos en irse, los que mejor trabajan y los menos valorados. Y a Rafa Ortega, ya que gracias a él este sentimiento sigue vivo».

Y para finalizar, sus últimas palabras son de agradecimiento a la afición del Real Jaén. «Por el cariño que me habéis transmitido desde que llegué y por la fuerza que le distéis al equipo en momentos muy complicados, os estaré siempre agradecido. Siento mucho todo lo que ha pasado esta temporada, pero tenía que tomar esta decisión, ojalá podáis comprenderme».