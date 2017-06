José Quesada: «Hasta ahora la mayor parte del esfuerzo se ha centrado en que el club sobreviva»

Siguen trabajando con ilusiones renovadas. El equipo liderado por Tomás Membrado tiene clara la hoja de ruta y ha centrado todos sus esfuerzos en salvar la bola de partido que representan las denuncias de los jugadores de la pasada temporada. En juego está la posibilidad de un descenso administrativo a División de Honor, aunque desde el club, José Quesada, sigue insistiendo en que «la intención es pagar antes de que se produzca la reunión de la comisión mixta, el 22 de junio. En los próximos días se ejecutarán los pagos a los profesionales».

El mensaje sigue siendo el mismo que trasladó Tomás Membrado en su última comparecencia pública. «Está todo casi cerrado, aunque no se puede confirmar al cien por cien».

Lo que sí parece seguro es que la entidad no contará con un filial la próxima campaña. «Queremos hacer un proyecto de cantera lo más sólido posible, teniendo en cuenta los recursos que hay ahora mismo. Sí que se está valorando la posibilidad de que no salga el filial. Nuestra intención pasa por tener un juvenil y una parte estructurada de cantera que sea trampolín directamente a la Tercera División. Tenemos que ser sensatos con la situación actual del club. Medir muy bien los pasos, cumplir con las cosas que vamos a hacer y definir una metodología de cantera que sea eficiente y real. Analizando bien las posibilidades que vamos a tener. Con todo, salvo giro inesperado el filial no saldrá». También complicada es la relación con Rafael Ortega. «Es empleado del club. La cantera no se puede quedar en manos de una sola persona. Su continuidad depende de muchas cosas, de si él quiera o no distintas circunstancias que se han planteado, ha denunciado por las vacaciones, las situaciones no están claras. No lo sé», comentó Quesada a IDEAL.

Añadió: «Acabamos de llegar, la situación es la que es. La mayor parte del esfuerzo la hemos centrado en que el club sobreviva. Vamos a apostar por la cantera, pero tampoco nos podemos engañar, hay que evitar que se produzca una fuga masiva, pero si se va gente provocaremos que venga gente nueva. Estamos dándole forma a una captación de las categorías inferiores con la que nutrir al club. Jugadores que quieran subir y cuyo sueño sea acabar debutando en la primera plantilla del Real Jaén».

José Quesada quiso subrayar que se va «a intentar realizar un hermanamiento con el Atlético de Madrid, el Código Ético que se está confeccionando y que tenemos la intención de hacer un corto y un final en el Real Jaén para empezar de cero y hacer las cosas bien. De todo eso se debería hablar mucho más».

También aclaró que «con Hacienda y Seguridad Social no hay novedades. De la mano de la ampliación de capital esperamos solucionar ese problema».

En la parcela deportiva no cuentan, todavía, con un presupuesto cerrado para configurar la plantilla de cara a la próxima temporada. Sí, con unas pautas. «Presupuesto para la plantilla no hay todavía. Hay que lanzar la campaña de abonados, estimaciones de cómo puede venir la temporada que viene y bajo la premisa de ser serios y siempre que nos permita competir con garantías».

Quesada tiene los pies en el suelo. «Soy realista y espero que a nivel institucional se regularice y se empiece a hablar de futbolistas, de gente que se quede. No nos beneficia que haya ruido institucional. Hemos venido para que esto sea secundario o terciario. Que lo importante sea el equipo y el club. Por ahí pasa nuestro trabajo».

Y para ello, lo primero es pagar las denuncias. «El pago debe hacerse antes del 22 que es cuando se reúne la comisión mixta y a partir de ahí nos centraremos en hablar de la plantilla. Fernando Campos será el portavoz de la parte deportiva e iremos de la mano de campaña de abonados y ampliación de capital, con lo que será un final de mes muy denso y completo». Su principal deseo es que «dentro de poco todo esté solucionado y que la gente esté ilusionada y contenta. Y aunque estemos en Tercera que se pueda ver un Real Jaén que transmita buenas sensaciones y enganche a la afición».

Por otro lado, el club ha confirmado la disputa de un amistoso en Villargordo y está en negociaciones para jugar con el Córdoba B.