Aguado: «La intención es que salga mal del Real Jaén y de mi ciudad, pero no la van a conseguir»

Nuevo lío en la casa blanca. La relación con los jugadores de la pasada campaña no atraviesa por su mejor momento. Y ayer volvió a quedar de manifiesto. El Real Jaén emitió un breve comunicado en el que se aseguraba: «Nuestro jugador Álvaro Aguado nos ha comunicado su intención de rescindir unilateralmente el contrato que mantiene en vigor con esta entidad, por lo que causará baja de cara a la próxima temporada». Desde la entidad quisieron agradecer los servicios prestados y la profesionalidad con la que ha defendido la camiseta blanca, y le desearon «la mayor de las suertes en su trayectoria profesional».

Pero la noticia, o la forma y el momento de comunicarla, no sentó nada bien en el entorno del jugador blanco. No se entendió el comunicado, «porque todavía no es oficial». Y se aseguró que el jugador no ha hablado con nadie del club. Según ha podido saber IDEAL fue el equipo que ha mostrado interés en pagar la cláusula (3.000 euros, dinero que al tener las cuentas embargadas irá directo a las arcas de la Agencia Tributaria) el que contactó con el Real Jaén. Por eso no se entienden los términos del comunicado cuando «todavía» sigue siendo jugador del club jienense.

Incluso el propio Álvaro Aguado no tardó en responder mediante un comunicado: «Eso es mentira. Tengo un año más de contrato y no puedo rescindir solo porque yo lo decida. Simplemente os ha llamado un club para comunicaros que van a pagar la cláusula, así que tanto Fernando Campos como yo hemos creído que era innecesario mantener una reunión prevista para ayer».

Aguado no está contento con el trato recibido. «Hay formas y formas de decir las cosas, y la clase nunca se debe perder. Si pregonáis que porque sois de Jaén los jienenses os deben ayudar y confiar, no debéis tratar así a otro jienense que sabéis que lo ha dado todo y en condiciones muy particulares».

El canterano blanco tiene claro que «sin saber el motivo», la intención es que salga mal del club y de la ciudad, «pero no lo van a conseguir».

Y por último añadió: «Ya habéis tenido que pedir disculpas por el bochornoso comunicado que sacasteis, las declaraciones insinuando que nos vendíamos están siendo estudiadas por AFE y ahora os habéis vuelto a equivocar. Así que mejor sería que penséis lo que decís antes de emitirlo porque quien queda mal es el Real Jaén, porque desgraciadamente a día de hoy lo representáis».

IDEAL ya adelantó hace unos días que una de las jóvenes perlas de la cantera del Real Jaén tenía pie y medio fuera de la entidad jienense. A la puerta del canterano Álvaro Aguado han llamado clubes de renombre como Las Palmas, Córdoba CF o Real Betis, que están dispuestos a hacerse con los servicios del centrocampista jienense al considerar que se trata de un pelotero con clase de mucho futuro y proyección.

Aguado tiene contrato en vigor con la entidad jienense y una cláusula de rescisión de 3.000 euros, pero lo cierto es que los últimos acontecimientos habían enfriado, y mucho, la relación entre ambas partes.

De cerrarse, el jueves

La operación, de cerrarse, no será oficial hasta mañana jueves, por eso también el enfado de Aguado.

Y eso que para el nuevo equipo directivo, en un principio, era uno de los baluartes sobre los que se deseaba confeccionar el nuevo proyecto. Cualidades no le faltan. Descaro propio de la juventud y una personalidad fuerte y seductora hasta para los porteros rivales. Un pelotero con clase que puede, a la vez, correr como un centrocampista para ayudar a sus compañeros en tares defensivas y amenazar como un delantero.

Álvaro Aguado Méndez (Jaén, 01/05/1996) regresó esta pasada campaña al Real Jaén CF. Criado futbolísticamente en los escalafones inferiores del Real Jaén, ha formado parte de la cantera de clubes como Villareal CF y Levante UD. Posteriormente, el centrocampista jienense militó en el Ontinyent CF, equipo con el que disputó el play off de ascenso a la Segunda División B.

Aguado ocupó, en un primer momento licencia sub23. Y en la recta final del campeonato liguero, ante la necesidad de la entidad de ampliar el número de licencias profesionales por la espantada de algunos de sus jugadores, el club decidió junto a David Ordóñez hacerle ficha de futbolista profesional.

Aguado se desenvuelve en la posición de centrocampista como un medio centro organizador de buenas dotes técnicas y calidad en la visión de juego, así como su capacidad para el trabajo en equipo en la faceta ofensiva y defensiva. También hay que destacar su buen trato del esférico, sobre todo en las acciones a balón parado como ya ha demostrado esta temporada en el club blanco, y su olfato goleador en situaciones inverosímiles como en el duelo del Nuevo La Victoria ante el Atlético Mancha Real, cuando fue lo suficientemente astuto para leer el balón rechazado tras el lanzamiento desde el punto de penalti para alojar el esférico en la portería rival.

Un futbolista que hace poco más de cinco años bajaba a La Victoria para animar a jugadores como Óscar Quesada y ahora ha tenido la oportunidad de jugar a su lado y aprender de él. «Un sueño hecho realidad», y no será el único.