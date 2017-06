Villa: «Es muy grave lo que insinuaron el otro día, no puede quedar así»

La ruptura entre los integrantes de la plantilla de la temporada pasada y los dirigentes del club blanco es colosal. Las declaraciones en rueda de prensa del máximo accionista, Tomás Membrado, han originado una falla que aún sigue produciendo réplicas. Ayer fue el capitán del Real Jaén, Santi Villa, el que quiso dar su versión en el programa Ser Deportivos Jaén.

Membrado dejó caer que «el día del partido ante el Extremadura directivos de otro club visitaron el vestuario de los jugadores del Real Jaén para ofrecer una prima en negativo». No quiso aportar más datos ni detalles, únicamente que había «gente del club vigilando para que nadie de la directiva del Real Jaén lo viera» y que «este tema está hablado con la policía pero no denunciado».

Villa dio su versión: «Está en manos de AFE porque es muy grave lo que insinuaron el otro día y queremos hacerlo bien. Estamos asesorándonos para que las cosas no queden así. No tengo la información concreta, pero fueron acusaciones muy graves que no esperábamos y nos pilló de sorpresa. No ocurrió nada en ese partido. Fáciles de hacer, pero muy graves. Vamos a asesorarnos para ver qué podemos hacer». El jugador reconoce que «allí apareció una persona que nos sorprendió que pudiese acceder hasta el vestuario, lo que es muy complicado. Yo estaba sentado, me levanté y reconocí que era de Linares porque lo he visto en algún acto, pero no sabía si era directivo. Le pregunté qué hacía ahí y contestó que para ver el partido, que mucho ánimo y que les venía bien que ganásemos. Porque saldría favorecido para evitar el descenso. Fueron quince segundos, se salieron y a partir de ahí nada más. Han aprovechado esa situación, no sé en qué sentido, para acusarnos de algo muy grave y a partir de ahí tomaremos las medidas que correspondan».

Villa añade que «de ahí a lo que han intentado insinuar es muy feo porque están diciendo cosas muy serias. Hemos hablado con AFE y estamos viendo la manera para afrontarlo porque no puede quedar así. Es muy triste».

De esta forma, una posible renovación con el conjunto jienense está algo más lejos. «Con las actuaciones de la última semana, Andrés el lunes diciendo que somos los culpables y luego la rueda de prensa con las insinuaciones que hicieron. Lo que están haciendo a partir de que no aceptamos sus condiciones de pago no nos parece lo más justo ni razonable. Porque con todas las cosas que están diciendo están intentando manchar nuestro nombre y eso no es justo». En este sentido añade que «después de las últimas semanas creo que son ellos los que deberían hablar con nosotros».

Y respecto a la información que aportó Tomás Membrado sobre unas primas que había abonado a los jugadores, Villa reconoció que «es cierto que nos dieron cantidades pequeñas y siempre diciendo que no se podía decir porque no era oficial. Lo tomamos como los aficionados que pusieron unas huchas. Pequeñas ayudas de importes pequeños, a los más jóvenes les pudo ayudar, para nosotros fue un detalle, menos de mil euros. No respondía ni al pago de un sueldo. A los más jóvenes con sueldos más bajos les pudo ayudar a nosotros poco».

Para finalizar, Villa aseguró que no han tenido novedades sobre el pago y la fórmula para resolver el problema de las denuncias de las seis mensualidades que les adeuda la entidad y que de no abonarlas podría conllevar un descenso administrativa a División de Honor. «Todo está igual que hace tres semanas, que nos llamen y nos confirmen si van a hacer el pago. Oficialmente no tenemos nada certero. Lo que escuchamos por los medios y las redes sociales».

«Suposición»

Desde el club, José Quesada explicó a IDEAL que «Tomás por las declaraciones previas ya pidió disculpas. Lo de la directiva es un hecho, no una especulación ni una acusación, el que lo haya entendido así tiene el derecho de tomar las medidas oportunas. Tomás dijo supuestamente en negativo, fue una suposición está grabado en la rueda de prensa. No fue en ningún momento una acusación. Nadie dijo que lo aceptaran o fuera así».

Quesada añade que «identificamos a dos personas de una directiva y los expulsamos, igual que a los del Extremadura que también estaban por ahí. Los identificamos pero no queremos decir quienes son».